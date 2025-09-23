پنجمین نمایشگاه تخصصی صنعت و دومین نمایشگاه ابزارآلات صنعتی و کارگاهی با حضور ۲۵۰ شرکت داخلی و خارجی در محل نمایشگاه بین‌المللی شهر آفتاب آغاز به کار کرد.

آغاز بکار نمایشگاه صنعت، ابزارآلات صنعتی و کارگاهی با حضور ۲۵۰ شرکت

به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما؛ این دو نمایشگاه در فضایی بیش از ۸۵ هزار و ۸۴۰ مترمربع شامل سالن‌های سرپوشیده و محوطه فضای باز میزبان بازدید کنندگان است.

نمایشگاه امسال با حضور فعال شرکت‌هایی از کشور‌های چین، ترکیه، آلمان، مالزی، ایتالیا، هند، کره‌جنوبی و ژاپن و همچنین مجموعه‌های مطرح داخلی همراه برگزار شد.

برگزارکنندگان هدف از این نمایشگاه را ایجاد تعامل، تبادل اطلاعات، کسب نظر مشتریان، حفظ موقعیت در بازار و شناسایی زمینه‌های توزیع کالا عنوان کرده‌اند.

در این دوره آخرین دستاورد‌ها و فناوری‌های حوزه ابزارآلات صنعتی، کارگاهی، تراشکاری، قالب‌سازی، ماشین‌آلات برقی و دستی به نمایش گذاشته شده است.

از جمله برنامه‌های جانبی نمایشگاه، می‌توان به نشست‌های تخصصی با حضور انجمن‌ها و فعالان صنعت قالب‌سازی، کارگاه‌های آموزشی و معرفی فناوری‌های روز در حوزه CNC و مهندسی شو اشاره کرد.

بر اساس این گزارش؛ در مراسم اختتامیه، از مشارکت‌کنندگان برتر قدردانی خواهد شد.

پنجمین نمایشگاه تخصصی صنعت و دومین نمایشگاه تخصصی ابزارآلات صنعتی و کارگاهی از اول تا ۴ مهر از ساعت ۱۰ تا ۱۷ میزبان بازدیدکنندگان است.