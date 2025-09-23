هوای ابری و بارانی، آغاز پاییز در مازندران

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ کارشناس اداره کل هواشناسی مازندران گفت: هوای ابری و بارانی تا چهارشنبه ۲ مهر در استان ادامه دارد.

حمیدی افزود: سامانه بارشی که از اوایل هفته از غرب استان مازندران آغاز شد همچنان ادامه دارد.

کارشناس هواشناسی مازندران تصریح کرد: امروز سه‌شنبه ۱ و فردا چهارشنبه ۲ مهرماه، بارش‌ها با شدت کمتر و به‌صورت تناوبی در استان ادامه خواهد داشت و تمرکز آن بیشتر در ارتفاعات خواهد بود.

حمیدی تصریح کرد: روز‌های پنجشنبه و جمعه ۳ و ۴ مهرماه وضعیت جوی استان پایدار و آسمان استان عمدتا" آفتابی می‌شود و دما افزایش می‌یابد.

کارشناس هواشناسی گفت: روز‌های شنبه و یکشنبه ۵ و ۶ مهرماه احتمنال بارش پراکنده در غرب استان وجود دارد.

وی افزود: دریا امروز کماکان مواج است، اما از بعدازظهر به تدریج با کاهش موج همراه است.

دیروز بندر امیراباد با ۲۶ درجه گرمترین و دلیر چالوس با ۷ درجه بالای صفر خنک‌ترین مناطق استان بودند. دمای هوای ساری مرکز استان هم بین ۱۸ تا ۲۴ درجه در نوسان بود.