

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، سهراب مرادی (دارنده طلای وزنه برداری المپیک ریو) و جواد فروغی (دارنده طلای تیراندازی المپیک توکیو) در حاشیه مراسم جشن تولد مدال آوران ادوار المپیک متولد شهریورماه، تعدادی از مدال‌ها و نشان‌های ارزشمند خود را به موزه ملی ورزش، المپیک و پارالمپیک اهدا کردند.

مرادی، مدال طلای مسابقات جهانی وزنه‌برداری بزرگسالان ۲۰۱۷ آمریکا را اهدا کرد و فروغی، نشان افتخار ویژه قهرمانان المپیک ۲۰۲۰ توکیو، مدال طلای شانزدهمین دوره مسابقات آسیایی تیراندازی ۲۰۲۵ قزاقستان، مدال طلای مسابقات جهانی تیراندازی ۲۰۲۲ باکو آذربایجان و مدال نقره مسابقات جام جهانی تیراندازی ۲۰۲۲ را به صورت امانی اهدا کرد.