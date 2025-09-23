در آستانه آغاز سال تحصیلی جدید، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در پیامی با تبریک به اصحاب علم و معرفت، یاد و خاطره شهدای علم و فناوری را گرامی داشت و بر نقش تعیین‌کننده علم و ایمان به عنوان دو بال حرکت تمدنی ایران در مسیر تحقق ایران قوی تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، مشروح این پیام به شرح ذیل است:

بسم الله الرحمن الرحیم

در طلیعه ماه مهر، در سپهر علم و فرهنگ ایران اسلامی، فصلی نوین از جوشش و تکاپوی معرفتی آغاز می‌گردد. امروز، سرآغاز سال تحصیلی، نه تکرار یک رویداد تقویمی، که نقطه عطفی برای تعمیق جهاد علمی و فرهنگی است؛ فصلی که در آن، دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها، مدارس و حوزه‌های علمیه، بیرق دانش و فضیلت را برافراشته‌تر از پیش به اهتزاز در می‌آورند.

آغاز این حرکت مبارک را به تمامی اصحاب علم و معرفت؛ صمیمانه تبریک و تهنیت عرض می‌نمایم و یاد و خاطره شهدای گرانقدر علم و فناوری که با خون خود از کیان علمی و استقلال میهن دفاع کردند، را گرامی می‌داریم و این پیام را مزین به یاد آن ستارگان می‌کنیم. اینان با نثار خون خود، این حقیقت را متجلی ساختند که علم، مؤلفه اصلی قدرت و استقلال در دنیای معاصر است و دشمنان با هدف قرار دادن مغزهای متفکر ما، در واقع حاکمیت ملی و آینده قدرتمند ایران را نشانه گرفته‌اند.

همانگونه که رهبر معظم انقلاب در بیانیه راهبردی "گام دوم انقلاب" تبیین فرمودند، "علم و پژوهش" پیشران اصلی حرکت به سوی آینده است. در این مسیر، دانشگاه‌ها و حوزه‌های علمیه به مثابه دو بال علم و معنویت و مدارس به عنوان شالوده‌ این بنای رفیع، رسالتی تاریخی بر دوش دارند. ما باور داریم که مسیر ایران قوی از مدارس قوی می‌گذرد. اسناد بالادستی نظیر "نقشه جامع علمی کشور"، "سند تحول بنیادین آموزش و پرورش" و "سند دانشگاه اسلامی"، مختصات این حرکت عظیم را ترسیم کرده‌اند. در این میان، طلاب گرانقدر و حوزه‌های علمیه رسالتی ویژه در تعمیق مبانی حکمت اسلامی و تولید علوم انسانیِ تحول‌آفرین بر عهده دارند که روح حاکم بر کالبد تمدن‌سازی است.

دانشگاه امروز باید پیشران حرکت کشور به سوی "حکمرانی مبتنی بر عقلانیت و داده" باشد. این مهم، مستلزم تقویت مسئولیت اجتماعی دانشگاه و پرورش تفکر نقادانه است. خوشبختانه مراکز علمی ما علی‌رغم تحریم‌های ظالمانه و محدودیت‌های تحمیلی از مرحله تولیدات پژوهشی فراتر رفته و اکنون در عرصه تولید «علم نافع» گام نهاده‌اند. محصولات دانش‌بنیان ما در پیچیده‌ترین صنایع و خدمات حضور ملموس دارد. رسالت ما در این برهه، تولید اندیشه و فناوری در تراز جهانی، به ویژه در حوزه‌های راهبردی چون "هوش مصنوعی" و "کوانتوم" است.

در این میان، جا دارد که به صورتی ویژه، مقام شامخ معلمان عزیز را تکریم کنیم. شما سربازان خط مقدم این جهاد مقدس هستید که نه فقط علم، که عشق، امید و اخلاق را در جان پاک فرزندان این سرزمین می‌کارید.

بیایید همگی میثاقی ژرف و مسئولیت‌آفرین ببندیم؛ میثاقی برای گذار از علم نظری به علم مسئله‌محور و تبدیل دانش به ثروت و قدرت ملی. با ارواح طیبه شهیدانمان، عهد می‌بندیم که راه پر افتخارشان را با سلاح علم و ایمان ادامه دهیم و هر یک از ما در هر جایگاهی که هستیم - از کلاس درس یک مدرسه روستایی تا پیچیده‌ترین آزمایشگاه‌های فناوری - خود را متعهد بدانیم که در این جهاد بزرگ، سهمی مشخص و اثربخش ایفا کنیم.

باشد که این سال تحصیلی، به برکت عنایات الهی و همت والای شما عزیزان، فصل درخششی نو در کارنامه علمی ایران اسلامی باشد و این حرکت عظیم، به ظهور یگانه منجی عالم بشریت، حضرت مهدی (عج) متصل گردد.



و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین