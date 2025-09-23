پخش زنده
ساخت مجموعه تلویزیونی «موسی کلیم الله»، به صورت رسمی آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مهدی نقویان رئیس مرکز سیما فیلم با حضور در استودیو شبکه خبر، در بخشی از سخنانش درباره ساخت مجموعه تلویزیونی «موسی کلیم الله»، گفت: این مجموعه تلویزیونی در پنج فصل از زمان تولد تا زمان رحلت، ساخته می شود و هر فصل به صورت جداگانه تولید و پخش خواهد شد. هر فصل حدود ۱۵ تا ۲۰ قسمت خواهد بود و پیش بینی می شود هر فصلی حدود یک سال و نیم تا دو سال زمان ببرد.
وی درباره اهمیت ساخت «موسی کلیم الله»، افزود: از چند زاویه ساخت این مجموعه اهمیت دارد یکی اینکه برای اولین بار در تاریخ تلویزیون کشورمان دو تا مجموعه الف ویژه تولید می شود یکی مجموعه سلمان و دیگری «موسی کلیم الله»، ویژگی دوم از منظر حضور اقای حاتمی کیا در این مجموعه است که کارگردان ویژه هستند و اهمیت این مجموعه را ویژه می کند. ویژگی بعدی استفاده از فناوری جدیدی است که در دنیا استفاده می شود و این مجموعه برای اولین بار در کشور و حتی منطقه با این فناوری در حال ساخت است.
وی در پاسخ به این سوال که چرا اول نسخه فیلم سینمایی ساخته شد گفت: چون در بستر تکنولوژی دنیا بود و باید یکسری تست هایی می شد و چه بهتر که این تست ها بیهوده نباشد و استفاده شود و دوم جسارت اقای حاتمی کیا بود که اول تبدیل به فیلم سینمایی کرد که بیشترین سیمرغ جشنواره را هم کسب کرد و مورد استقبال مخاطبان قرار گرفت. در اکران هم جز پرفروش ترین فیلم غیرکمدی بود و این انگیزه تیم تولید و مدیران رسانه را دوچندان کرد که مجموعه تلویزیونی «موسی کلیم الله»، ساخته شود.
وی درباره مجموعه «سلمان»، هم گفت: مرحله ایرانی که تا پایان سال زمان می برد در حال فیلم برداری است و از سال آینده وارد فصل اخر فصل سوم و فصل حجاز خواهد شد.