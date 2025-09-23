به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مهدی نقویان رئیس مرکز سیما فیلم با حضور در استودیو شبکه خبر، در بخشی از سخنانش درباره ساخت مجموعه تلویزیونی «موسی کلیم الله»، گفت: این مجموعه تلویزیونی در پنج فصل از زمان تولد تا زمان رحلت، ساخته می شود و هر فصل به صورت جداگانه تولید و پخش خواهد شد. هر فصل حدود ۱۵ تا ۲۰ قسمت خواهد بود و پیش بینی می شود هر فصلی حدود یک سال و نیم تا دو سال زمان ببرد.

وی درباره اهمیت ساخت «موسی کلیم الله»، افزود: از چند زاویه ساخت این مجموعه اهمیت دارد یکی اینکه برای اولین بار در تاریخ تلویزیون کشورمان دو تا مجموعه الف ویژه تولید می شود یکی مجموعه سلمان و دیگری «موسی کلیم الله»، ویژگی دوم از منظر حضور اقای حاتمی کیا در این مجموعه است که کارگردان ویژه هستند و اهمیت این مجموعه را ویژه می کند. ویژگی بعدی استفاده از فناوری جدیدی است که در دنیا استفاده می شود و این مجموعه برای اولین بار در کشور و حتی منطقه با این فناوری در حال ساخت است.

وی در پاسخ به این سوال که چرا اول نسخه فیلم سینمایی ساخته شد گفت: چون در بستر تکنولوژی دنیا بود و باید یکسری تست هایی می شد و چه بهتر که این تست ها بیهوده نباشد و استفاده شود و دوم جسارت اقای حاتمی کیا بود که اول تبدیل به فیلم سینمایی کرد که بیشترین سیمرغ جشنواره را هم کسب کرد و مورد استقبال مخاطبان قرار گرفت. در اکران هم جز پرفروش ترین فیلم غیرکمدی بود و این انگیزه تیم تولید و مدیران رسانه را دوچندان کرد که مجموعه تلویزیونی «موسی کلیم الله»، ساخته شود.

وی درباره مجموعه «سلمان»، هم گفت: مرحله ایرانی که تا پایان سال زمان می برد در حال فیلم برداری است و از سال آینده وارد فصل اخر فصل سوم و فصل حجاز خواهد شد.