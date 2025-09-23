مدیرکل دفتر مشارکت‌های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست، با تاکید بر ضرورت گنجاندن آموزش مسئولیت‌پذیری اجتماعی محیط زیست در برنامه‌های درسی، فراهم شدن بستر فعالیت تشکل‌های مردم‌نهاد محیط زیستی در مدارس خواستار شد.



به گزارش خبرگزاری صدا وسیما محمدحسین بازگیر، مدیرکل دفتر مشارکت‌های مردمی سازمان حفاظت محیط زیستبا اشاره به سند برنامه ارتقاء فرهنگ حفاظت محیط زیست، آموزش مفاهیم زیست‌محیطی در همه مقاطع تحصیلی، تجهیز مدارس و برگزاری طرح‌های فوق برنامه را از تعهدات آموزش و پرورش برشمرد. همچنین بر توسعه تشکل‌های دانش‌آموزی و استقرار مدیریت سبز در مدارس تاکید کرد.

وی افزود، ارتباط مؤثر آموزش و پرورش با تشکل‌های محیط زیستی کلید موفقیت در آموزش و ترویج فرهنگ حفاظت از محیط زیست است و این ارتباط باید در سال تحصیلی جدید تقویت شود.