به مناسبت پیروزی پهلوانان کشورمان در مسابقات جهانی کشتی فرنگی، از جدیدترین دیوارنگاره میدان ولیعصر (عج) رونمایی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، از جدیدترین دیوارنگاره میدان ولیعصر (عج) به مناسبت پیروزی پهلوانان کشورمان در مسابقات جهانی کشتی فرنگی، در سحرگاه امروز سه‌شنبه اول مهر رونمایی شد.

روی این دیوارنگاره با سه رنگ سبز و سفید و قرمز شعار «ایران بالا، پرچم بالا، بالای بالا» نوشته شده است.

طراح نوشتار این دیوارنگاره که محصول خانه طراحان انقلاب اسلامی است، علی خلج و طراح گرافیک آن امیر الله‌ورن است.