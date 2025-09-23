پخش زنده
امروز: -
به مناسبت پیروزی پهلوانان کشورمان در مسابقات جهانی کشتی فرنگی، از جدیدترین دیوارنگاره میدان ولیعصر (عج) رونمایی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، از جدیدترین دیوارنگاره میدان ولیعصر (عج) به مناسبت پیروزی پهلوانان کشورمان در مسابقات جهانی کشتی فرنگی، در سحرگاه امروز سهشنبه اول مهر رونمایی شد.
روی این دیوارنگاره با سه رنگ سبز و سفید و قرمز شعار «ایران بالا، پرچم بالا، بالای بالا» نوشته شده است.
طراح نوشتار این دیوارنگاره که محصول خانه طراحان انقلاب اسلامی است، علی خلج و طراح گرافیک آن امیر اللهورن است.