به مناسبت هفته دفاع مقدس و با حضور سردار سالاری فرمانده سپاه امام سجاد هرمزگان و مسئولان محلی نمایشگاهی در شهر قشم دایر شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز خلیج فارس؛ فرمانده سپاه قشم در مراسم افتتاحیه نمایشگاه دفاع مقدس گفت: این نمایشگاه با ۲۰ غرفه فعال در حوزههای فرهنگی، هنری، نوآوری، فضای مجازی، نظامی و کودک برپا شده است.
سرهنگ محمد حکمیان افزود: غرفه نوآوری بسیج، غرفه کودک با رویکرد انتقال مفاهیم دفاع مقدس، زمین پینتبال برای نوجوانان، میدان موانع رزمآوران و غرفههای مشاوره خانه مهر و حمایت از جنگ از جمله بخشهای این نمایشگاه است.
فرمانده سپاه قشم به بازسازی عملیات والفجر ۸ در جوار این نمایشگاه اشاره کرد و گفت: این عملیات به عنوان یکی از نقاط عطف در تاریخ دفاع مقدس، نشاندهنده عزم و اراده رزمندگان در برابر دشمنان است و باید به نسل جوان منتقل شود تا همواره از این آموزهها بهرهمند شوند.
وی از اجرای بیش از ۸۰ برنامه متنوع طی هفته دفاع مقدس در جزیره قشم با نقشآفرینی و مشارکت نسل جدید خبر داد و بر اهمیت این رویدادها در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت تاکید کرد.