به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیر کل هواشناسی خوزستان گفت: بر اساس نقشه‌های پیش یابی هواشناسی تا روز پنجشنبه جوی نسبتا پایدار بر استان حاکم خواهد بود و سپس از اواسط روز پنجشنبه تا روز شنبه با عبور موج ضعیفی از فراز استان شاهد ابرناکی در سطح استان خواهیم بود.

محمد سبزه زاری افزود: تا فردا تغییرات دمایی محسوس نیست، اما طی روز‌های پایانی هفته دما روندی افزایشی خواهد داشت. همچنین طی امروز و فردا سرعت وزش باد‌ها در مناطق جنوبِ غربی تا جنوبِ شرقی و تا حدودی مرکزی استان در ساعات بعد ازظهر، در حد متوسط و همراه با تندباد‌های لحظه‌ای خواهد بود؛ بنابراین احتمال برخاستن گردوغبار‌های محلی و موقتی نیز در این مناطق دور از انتظار نیست. شمال خلیج فارس نیز در این ایام مواج است.

در شبانه روز گذشته امیدیه با دمای ۴۱.۲ و ایذه با دمای ۱۲.۱ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین وخنکترین نقاط استان گزارش شده‌اند. در این مدت بیشینه و کمینه دمای اهواز ۳۹.۸ و ۲۲.۶ درجه سانتیگراد ثبت شده است.