نماینده ولی‌فقیه در استان و امام‌جمعه اردبیل با اشاره به کاستی‌ها و عقب‌ماندگی‌های کشور در دوران حکومت پهلوی، اصلی‌ترین وظیفه دانش‌آموزان و دانشجویان را تبدیل علم به ثروت عنوان کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل آیت‌الله سیدحسن عاملی در آیین زنگ مهر و مقاومت در مدرسه دارالفنون اردبیل اظهار کرد: زمانی بسیاری از مناطق کنونی واقع در شمال، جنوب، شرق و غرب کشور متعلق به ایران بود و در واقع حتی پیامبر گرامی اسلام (ص) نیز در ایران به دنیا آمد و ایرانی محسوب می‌شد، چون منطقه یمن از سوی فرماندار ایرانی اداره می‌شد و با همان شعار ایرانی به بربرها و روس‌ها رسیده بود و منتهی‌الیه حکومت ساسانی دربند بود و هنوز هم در موزه‌ها و قبرستان‌های تاریخی نقاطی مانند داغستان و چچن آثار ایرانی به چشم می‌خورد.

وی بیان کرد: ۵۰ کشور امروزی در مجموع زیر سیطره ایران بود ولی چنین اقتداری به واسطه رهبر شدن انسان‌های ناشایست بر ما بود و شخص شاه شد که پس از ۲ سال ماندن در فرنگ می‌گفت که اگر در فرانسه لبو فروش شوم بهتر از آن است که به ایرانیان حکومت کنم.

نماینده ولی‌فقیه در استان اردبیل افزود: همین که نیروهای متفقین ایران را اشغال کردند، به دلیل اینکه پهلوی به رادیو برلین گوش داده بود، نمی‌خواستند او در این کشور شاه بماند تا اینکه اظهار پشیمانی کرد؛ حتی اگر به نخستین سخنرانی شاه نگاه کنیم، در آن سخنرانی می‌گوید که سلطنت بر ملتی فقیر هنر نیست.

وی عنوان کرد: شاهی که به ملت خود چنین نگاهی داشته باشد، نتیجه‌اش این می‌شود که کشور از شمال، جنوب، شرق و غرب تجزیه گردد و امروز تنها یک سوم مرزهای حکومت صفویه برای ما بماند؛ علت آن رهبری ناشایست و فاقد شجاعت، علم و حکمت است.

رضاخان زمانی در اردبیل اسب‌ها را تیمار می‌کرد و یک کلاس هم سواد نداشت و حتی نحوه نوشتن عدلیه را نمی‌دانست؛ نتیجه اینکه چنین کشور بزرگ و ملت با عظمتی زیر سیطره همچین افرادی قرار بگیرد، این بود که نه قدرت نظامی و نه اراده سیاسی داشت.

وی تصریح کرد: سال ۱۳۵۰ که به شاه گفتند به بحرین استقلال بده، هیچ ابزاری برای دفاع نداشت، در حالی که بحرین در خلیج فارس حساس‌ترین و راهبردی‌ترین نقطه است و اگر اکنون آن منطقه در اختیار ما بود، هر کشتی که از آبهای حایل عبور می‌کرد، مجبور بود عوارض تردد را به ایران ‌می‌پرداخت.

امام‌جمعه اردبیل بیان کرد: همان هنگام در این کشور دستور دادند که به مناسبت استقلال بحرین جشن گرفته شود که اسدالله علم، وزیر دربار در خاطراتش با گریه می‌گوید که برای جدایی بحرین دستور برگزاری جشن داده شده است، در حالی که اگر هفت سال دیگر بحرین باقی می‌ماند، اقتدار امام (ره) دیده می‌شد و بسیجی‌ها ما به آنجا می‌رسیدند، کشور تجزیه نمی‌شد.

وی اظهار کرد: شاه پس از آن در برنامه‌ای در تلویزیون گفت که چرا این همه سر و صدا به راه افتاده است، ما فقط عروس‌مان را به خانه بخت فرستادیم؛ در حالی که هم ایران را تجزیه کرد و هم به کشور و هم به شعور مردم اهانت می‌کرد.

آیت‌الله عاملی گفت: اینها در حالی است که با رهبری مقتدر حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری ۴۷ سال است که در محاصره اقتصادی، دارویی و حتی فناوری هستیم که بدترین نوع محاصره است، ولی در چنین شرایطی پیشرفته‌ترین موشک‌های نقطه‌زن، انواع پتروشیمی و پالایشگاه از جمله در عسلویه، پایگاه ساخت زیردریایی‌های عظیم الجثه و اژدر با یافتن حلقه‌های مفقوده به دست متخصصان ایرانی ساخته شده است.

وی با اشاره به اینکه میانگین سنی دانشمندان هسته‌ای ۲۷ سال است، افزود: در حالی که از هر طرف در محاصره هستیم، حلقه‌های مفقوده به واسطه پایان‌نامه‌های دانشگاهی کشف شد و اکنون در اروپا به پایان‌نامه‌هایی که از سوی دانشجویان ایرانی نوشته می‌شود، حساس هستند و حتی اگر فردی ایرانی بخواهد در شرکت مهم اروپایی مشغول به کار شود، مراقبت می‌کنند که مبادا ایران به فناوری مربوطه دست پیدا نکند.

نماینده ولی‌فقیه در استان اردبیل اظهار کرد: با وجود همه اینها کشف حلقه‌های مفقوده به واسطه نشستن در همین سنگر علم و دانش ممکن شده است و هر یک از دانش‌آموزان می‌توانند کاری کنند که کل ملت، کشور و تاریخ ایران را مدیون خود نمایند.

وی اضافه کرد: عامل دومی که موجب شد ایران در دوره‌ای سقوط کند، این بود که نتوانست در تولید دانش در سطح جهان سهمی داشته باشد و نتوانست از آخرین یافته‌های علمی بهره‌مند شود؛ در حالی که سرعت تغییرات همه چیز را بهم ریخته است و چنان تغییرات رفته رفته به واسطه هوش مصنوعی عجیب خواهد شد که به واسطه آن حتی بسیاری از شغل‌ها از بین خواهد رفت.

آیت‌الله عاملی عنوان کرد: تولید علم و تحول علمی که در زمان شاه داشتیم، تولید پیکان بود و مردم برای آن خوشحالی می‌کردند، در حالی که همان زمان خودروهای پیشرفته‌ای در دنیا وجود داشت و در بخش صنعت شاهد پیشرفت‌های بسیاری بودیم؛ حتی اول انقلاب کارخانه ارج به خاطر نبود یک قطعه ساده تعطیل شد و ۸۰۰ نفر کارگر را بیرون ریختند.

وی ادامه داد: آن دوران کشور نه تنها از نظر علمی، بلکه از نظر حاکمیت ملی چیزی برای گفتن نداشت و مردم نقشی در حساس‌ترین مراکز تصمیم‌گیری کشور نداشتند، حتی شاه می‌گفت که در هیچ یک از مجلس‌ها نظارتی نداشتم و آمریکا آنها را درست می‌کرد و نماینده‌ها برمی‌گزید.

امام‌جمعه اردبیل بیان کرد: پس از انقلاب اما جدی‌ترین انتخابات دنیا را در کشور برگزار کردیم و حتی ملت به واسطه رای خود، نمایندگانی انتخاب کردند که رییس مجلس خبرگان رهبری را کنار گذاشتند؛ وقتی بنی‌صدر روی کار آمد، امام (ره) راضی نبود اما به دلیل رایی که مردم داده بودند به آن تمکین شد.

وی گفت: همان ابتدای پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران، امام راحل فرمود که باید برای تعیین نوع حکومت همه‌پرسی برگزار شود، برخی می‌گفتند که برای این کار زود است اما امام (ره) فرمود که ملت باید برای نوع حکومت و مراکز حساس تصمیم‌گیری تصمیم بگیرد و الان از مجلس شورای اسلامی تا ریاست جمهوری و حتی تعیین رهبری به واسطه رای مستقیم و غیرمستقیم مردم انتخاب می‌شود.

آیت‌الله عاملی عنوان کرد: جمهوری اسلامی در حال حاضر یکی از پیشرفته‌ترین سیستم‌های حکومتی را دارد که موجب می‌شود مردم در تمامی عرصه‌ها در صحنه حاضر باشند و اگر به این واسطه امروز موشک‌هایی با برد ۲ هزار کیلومتر نداشتیم، دشمنان ایران را شخم می‌زدند و افراد بسیاری جان خود را از دست می‌دادند.

وی وظیفه اصلی دانش‌آموزان را تبدیل علم به ثروت دانست و اظهار کرد: تنها با مهندسی ژنتیک می‌توان کارهای بسیاری در دنیا انجام داد و به واسطه علم ژنتیک هزاران برابر نفت و مشتقات نفتی کار کرد و تولید ثروت انجام داد.

نماینده ولی‌فقیه در استان اردبیل با تاکید بر اینکه کشور به فعالیت‌های علمی و اخلاقی دانش‌آموزان به طور همزمان احتیاج دارد، افزود: همین دانش‌آموزان در آینده باید تشکیل زندگی بدهند یا در مشاغل مختلف از جمله به عنوان دکتر و مهندس مشغول به کار شوند، ولی اگر مهذب نباشند به واسطه همین درس خواندن به جهنم خواهند رفت.

وی بیان کرد: بزرگ‌ترین خیانت‌ها از سوی همین افراد تحصیل‌کرده‌ای رخ می‌دهد که وارد عرصه کار و جامعه می‌شوند اما پایبندی به کف نفس، تقوا و قدرت روحی ندارند و نتیجه این می‌شود که می‌بینیم فردی داروی بیمار سرطانی را سرقت می‌کند.

آیت‌الله عاملی با تاکید بر لزوم توجه به پاکی نفس در کنار علم اندوزی گفت: مورد دیگری که باید به آن توجه داشت، بصیرت است و معنی آن در شرایط کنونی این است که بدانیم آمریکا در برابر ما ایستاده و جرثومه فساد است و تمام همتش برای از بین بردن کشور ماست و بر اساس آن مراقب باشیم تا پشت سر او قرار نگیریم و در زمین دشمن بازی نکنیم.

وی تصریح کرد: بصیرت یعنی اینکه نگذاریم دشمن با به راه انداختن جنگ روحی و روانی ما را دچار سر در گمی نکند که البته شکر خدا در سایه نظام جمهوری اسلامی جوانان ما شاهکارهای بسیاری خلق کرده‌اند و از جمله می‌توان به کسب رتبه‌های علمی و ورزشی و اهتزاز پرچم مقدس ایران اشاره داشت و بر همین اساس انتظار می‌رود استان اردبیل استعدادهای خود را به خوبی به منصه ظهور برساند.