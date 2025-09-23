با مشارکت خیرین و بنیاد علوی
افتتاح دبیرستان ۱۲ کلاسه در حاشیه شهر مشهد
با مشارکت خیرین و بنیاد علوی، یک مدرسه جدید با اعتباری بالغ بر ۲۱ میلیارد تومان در بخش مرکزی مشهد افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
، مرکز خراسان رضوی، در اولین روز مهرماه، این مدرسه ۱۲ کلاسه در دو شیفت دخترانه و پسرانه متوسطه اول و دوم در روستای صیدآباد بخش مرکزی مشهد، به بهره برداری رسید.
زمین این مرکز آموزشی توسط خیر نیکاندیش، آقای ایزدجو، اهدا شده و این دبیرستان با همکاری بنیاد علوی و اداره کل تجهیز و نوسازی مدارس خراسان رضوی، به بهرهبرداری رسیده است.
فرماندار مشهد در این مراسم گفت: برنامهریزی دقیق برای توسعه فضاهای آموزشی در مشهد انجام شده است و تلاش خواهیم کرد تا پایان امسال، نزدیک به ۱۰۰ باب مدرسه دیگر را افتتاح کنیم.
سیدحسن حسینی افزود: همچنین براساس برنامه تنظیمشده و توصیه رئیسجمهور در زمینه توسعه فضاهای آموزشی، تا مهر ۱۴۰۵ تعهد ساخت ۲۱۳ مدرسه را محقق خواهیم کرد.
او تأکید کرد: یکی از اهداف اصلی این طرح، ایجاد توازن در توسعه فضاهای آموزشی در بخش مرکزی مشهد و مناطقی که با فقر فضای آموزشی مواجه هستند، است.
فرماندار مشهد تصریح کرد: با هماهنگی دستگاههای اجرایی و خدماتی و همچنین استفاده از منابع خیرین، بودجه دولتی و ظرفیتهای قانونی مالیاتی، تلاش میکنیم در موعد مقرر این مدارس را به بهرهبرداری برسانیم.
کمبود فضا و کلاسهای درس در ناحیه تبادکان مشهد
سرپرست اداره آموزش و پرورش ناحیه تبادکان شهرستان مشهد هم در این مراسم گفت: منطقه آموزش و پرورش تبادکان که سال گذشته به معاونت مدیرکل ارتقا یافت، بیش از ۱۵۰ هزار دانشآموز و حدود ۷۶۶ واحد آموزشی دارد.
محمدرضا غلامی افزود: با توجه به اینکه ناحیه تبادکان در حاشیه شهر مشهد است و روستاهای بخش مرکزی را پوشش میدهد، از نظر فضا و کلاسهای درس با کمبودهای جدی روبهرو هستیم.
وی افزود: با شعار عدالت در فضای آموزشی که توسط رئیسجمهور مطرح شد، در ناحیه آموزش و پرورش تبادکان، ۶۹ طرح آموزشی تعریف شده که تاکنون پنج مدرسه به بهرهبرداری رسیده و این مدرسه ۱۲ کلاسه، ششمین طرح افتتاح شده از این تعداد است.
غلامی با قدردانی از خیرین و دولت، تأکید کرد: قرار است تا پایان سال مالی، ۵۰ درصد این طرحها به بهرهبرداری برسد و براساس قول مساعد مسئولان، تا پایان سال تحصیلی همه ۶۹ مدرسه افتتاح خواهد شد.