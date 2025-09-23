به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،هنرمندان وردنجانی در نمایشگاهی گروهی، آثار نقاشی و سیاه قلم خود را با موضوع تمثال شهدا و دیگر موضوعات آزاد در دارالقرآن حضرت علی اصغر این شهر به نمایش گذاشتند.

در این نمایشگاه که به مناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس برپا شد، بیش از ۴۰ تابلوی هنری از تمثال شهدای استان و کشور و دیگر موضوعات آزاد، در معرض دید عموم قرار گرفت.

کارشناس هنری و امور سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گفت: همراهی هنرمندان در برنامه‌های مربوط به آنان، امیدبخش است و موجب ترغیب هنرمندان به خلق اثر و جذب عموم مردم به دیدن آثار آنان می‌شود.

ایمان اعتدالی استعداد‌های هنری شهرستان بن را قابل‌توجه خواند و افزود: ظرفیت‌های خوبی در حوزه فعالیت‌های فرهنگی و هنری در این شهرستان وجود دارد که باید در هماهنگی با تمامی دستگاه‌های اجرایی، شرایط برای شناسایی، پرورش و معرفی آنها فراهم شود.

وی گفت: راه‌اندازی و فعالیت آموزشگاه‌های هنری در مناطق مختلف نیز می‌تواند زمینه‌ساز جذب علاقه‌مندان و شناسایی استعداد‌ها شود و توانایی‌های هنری آنان را در نمایشگاه‌ها و رویداد‌های هنری به نمایش بگذارد.

اعتدالی با اشاره به آمادگی مجموعه فرهنگ و ارشاد اسلامی استان برای برپایی نمایشگاه هنرجویان ایلار در مرکز استان یادآور شد: گردشی شدن نمایشگاه‌های هنری اثر مطلوبی در شکل‌گیری رویداد‌های مشابه، تبادل اطلاعات و تجربیات میان مربیان و هنرجویان و گسترش این گونه فعالیت‌ها خواهد شد.