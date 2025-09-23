معاون وزارت آموزش و پرورش گفت: تحول حوزه تعلیم و ساخت فضا‌های آموزشی از مهمترین اولویت‌های دولت چهاردهم است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رضوان حکیم زاده در یازدهمین شورای آموزش و پرورش خراسان رضوی به میزبانی تایباد گفت:در یک سال گذشته وزارت آموزش و پرورش دستاورد‌های خوبی در بخش پرداخت معوقات فرهنگیان، پاداش پایان خدمت فرهنگیان، جذب نیرو‌های جدید، و توزیع شیر در مدارس کشور داشته است.

وی افزود: توجه به زیرساخت‌های حوزه آموزش و پرورش در اولویت قرار دارد که باید برای شکوفا شدن آن همه مدیران دستگاه‌های متولی تلاش کنند.

سرانه فضا‌های آموزشی تایباد از میانگین استانی کمتر است

فرماندار تایباد گفت: ۱۵۸ کلاس درس در ۲ ساله گذشته با تلاش نیکوکاران در این شهرستان ساخته شده است، اما سرانه فضا‌های آموزشی آن همچنان از میانگین استانی کمتر است.

حسین جمشیدی افزود: در یک سال گذشته بیش از ۱۶ تفاهم‌نامه ساخت فضای آموزشی به امضای نیکوکاران این شهرستان رسیده است.

او ادامه داد: همزمان با فصل بازگشایی مدارس ۱۱۳ کلاس درس در قالب ۲۰ فضای آموزشی جدید در مناطق شهری و روستایی این شهرستان به بهره برداری می‌رسد.همچنین امروز و همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید ساخت یک فضای آموزشی تیزهوشان در تایباد کلنگ زنی خواهد شد.

ضرورت وجود هیئت امنا در همه مدارس خراسان رضوی

استاندار خراسان رضوی هم در ادامه گفت: همه مدارس استان باید هیئت امنا داشته باشند و به اندازه ساخت مدارس و فضا‌های آموزشی ساختار هیئت امنا مهم است.

غلامحسین مظفری افزود: برای ساخت ۷۲۵ فضای آموزشی ۷۲۵ هیات امنا تشکیل شده است که از همه ظرفیت‌های مدیران استان استفاده شده است.

شهرستان ۱۵۱ هزار نفری تایباد در فاصله ۲۲۵ کیلومتری جنوب شرقی مشهد قرار دارد.