تیم ملی والیبال جمهوری چک با شکست تونس به عنوان هفتمین تیم صعود کننده به مرحله یک چهارم نهایی معرفی شد.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، دیدار‌های مرحله نخست حذفی مسابقات قهرمانی مردان جهان ۲۰۲۵ که از روز شنبه ۲۹ شهریور در مانیل آغاز شده است امروز (سه‌شنبه یکم مهر) پس از برگزاری هشت دیدار به پایان می‌رسد.

در سه روز گذشته مسابقات این مرحله تیم‌های ترکیه، لهستان، ایتالیا، بلژیک، بلغارستان و آمریکا با شکست حریفان خود به مرحله یک چهارم نهایی صعود کردند.

بر این اساس تیم‌های تیم‌های جمهوری چک و تونس نیز از ساعت ۱۱ امروز به مصاف یکدیگر رفتند که ملی‌پوشان چک سه بر صفر به پیروزی رسید و به عنوان هفتمین تیم به مرحله یک چهارم نهایی صعود کردند.

تونسی‌ها در سه ست متوالی این دیدار با امتیاز‌های ۲۵ بر ۱۹، ۲۵ بر ۱۸ و ۲۵ بر ۲۳ مغلوب شدند تا به کار خود در جام ۲۱ پایان دهند.

جمهوری چک در مرحله مقدماتی با دو برد مقابل چین و صربستان و یک شکست برابر برزیل با ۶ امتیاز به عنوان تیم دوم گروه هشتم به مرحله حذفی صعود کرد.

در دیگر دیدار امروز که آخرین بازی مرحله یک هشتم نهایی است، تیم‌های ایران و صربستان از ساعت ۱۵:۳۰ دقیقه به مصاف یکدیگر می‌روند تا پرونده این مرحله با معرفی هشتم تیم برتر بسته شود.