پخش زنده
امروز: -
امروز همزمان با نواخته شدن زنگ شروع سال تحصیلی جدید، بیش از ۲۵۶ هزار دانشآموز در استان اردبیل در مقاطع مختلف تحصیلی راهی مدرسه شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل آیین بازگشایی مدارس با عنوان زنگ مهر و مقاومت با حضور استاندار اردبیل و جمعی از مسئولان شهرستانی در هنرستان دخترانه حضرت زینب (س) نمین برگزار شد.
استاندار اردبیل در این آیین با گرامیداشت هفته دفاع مقدس و تبریک آغاز سال تحصیلی جدید به همه معلمان، مربیان، اولیا و دانشآموزان اظهار کرد: امروز به واسطه تلاشهای مجموعه آموزش و پرورش و سایر دستگاههای مربوطه شاهد حضور دانشآموزان در مدرسهها هستیم و این همهمه و شور و شوق، بهترین و امیدبخشترین صدایی است که از نقاط مختلف استان بلند شده است.
مسعود امامی یگانه افزود: روز اول مهر و بازگشایی دوباره مدرسهها تنها یک رویداد تقویمی نیست، بلکه یک حرکت بزرگ و در واقع نوعی سرمایهگذاری برای آینده کشور است و امیدواریم بتوانیم تعلیم و تربیت درست دانشآموزان مدیران خوبی برای آینده پرورش دهیم.
وی بیان کرد: دولت چهاردهم در این راستا در ۲ بخش این موضوع را در استان اردبیل پیش میبرد؛ هم به توسعه فضاهای آموزشی و هم برقراری عدالت آموزشی با تاکید شخص رییس جمهور توجهی ویژه دارد تا تنها به مرکز استان و شهرستانها متمرکز نباشیم.
استاندار اردبیل با اشاره به آمادگی کامل مدرسههای شهری و روستایی برای میزبانی از دانشآموزان اضافه کرد: بر همین اساس تصمیم گرفته شد که امسال مراسم نواختن زنگ مهر و مقاومت به جای اردبیل در بین اهالی شریف شهرستان نمین برگزار شود.
وی ادامه داد: با توجه به حساسیت دولت به بحث آموزش و پرورش، نشست نهضت مدرسهسازی به صورت هفتگی و مستمر تاکنون برگزار شده و ۲ موضوع مهم کیفیت بخشی به آموزش و آمادهسازی فضاهای آوزشی مورد توجه قرار گرفته است.
امامی یگانه بیان کرد: در نتیجه پیگیریهای صورت گرفته امسال حدود ۴۰۰ کلاس درس از سوی ادارهکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس تحویل ادارهکل آموزش و پرورش استان اردبیل شد تا فضایی پرنشاط برای دانشآموزان فراهم کنیم.
وی گفت: همچنین با توجه به تاکیدی که در مورد جمعآوری مدرسههای کانکسی و سنگی وجود داشت، مهر امسال مدرسههای کانکسی با جمعیت دانشآموزی بیش از ۱۰ نفر به طور کامل در استان اردبیل جمعآوری شد و جمعآوری مدرسههای سنگی نیز در دستور کار است و تلاش می کنیم سال تحصیلی آینده این مدرسهها به طور کامل برچیده شود.