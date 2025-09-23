به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل آیین بازگشایی مدارس با عنوان زنگ مهر و مقاومت با حضور استاندار اردبیل و جمعی از مسئولان شهرستانی در هنرستان دخترانه حضرت زینب (س) نمین برگزار شد.

استاندار اردبیل در این آیین با گرامی‌داشت هفته دفاع مقدس و تبریک آغاز سال تحصیلی جدید به همه معلمان، مربیان، اولیا و دانش‌آموزان اظهار کرد: امروز به واسطه تلاش‌های مجموعه آموزش و پرورش و سایر دستگاه‌های مربوطه شاهد حضور دانش‌آموزان در مدرسه‌ها هستیم و این همهمه و شور و شوق، بهترین و امیدبخش‌ترین صدایی است که از نقاط مختلف استان بلند شده است.

مسعود امامی یگانه افزود: روز اول مهر و بازگشایی دوباره مدرسه‌ها تنها یک رویداد تقویمی نیست، بلکه یک حرکت بزرگ و در واقع نوعی سرمایه‌گذاری برای آینده کشور است و امیدواریم بتوانیم تعلیم و تربیت درست دانش‌آموزان مدیران خوبی برای آینده پرورش دهیم.

وی بیان کرد: دولت چهاردهم در این راستا در ۲ بخش این موضوع را در استان اردبیل پیش می‌برد؛ هم به توسعه فضاهای آموزشی و هم برقراری عدالت آموزشی با تاکید شخص رییس جمهور توجهی ویژه دارد تا تنها به مرکز استان و شهرستان‌ها متمرکز نباشیم.

استاندار اردبیل با اشاره به آمادگی کامل مدرسه‌های شهری و روستایی برای میزبانی از دانش‌آموزان اضافه کرد: بر همین اساس تصمیم گرفته شد که امسال مراسم نواختن زنگ مهر و مقاومت به جای اردبیل در بین اهالی شریف شهرستان نمین برگزار شود.

وی ادامه داد: با توجه به حساسیت دولت به بحث آموزش و پرورش، نشست نهضت مدرسه‌سازی به صورت هفتگی و مستمر تاکنون برگزار شده و ۲ موضوع مهم کیفیت بخشی به آموزش و آماده‌سازی فضاهای آوزشی مورد توجه قرار گرفته است.

امامی یگانه بیان کرد: در نتیجه پیگیری‌های صورت گرفته امسال حدود ۴۰۰ کلاس درس از سوی اداره‌کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس تحویل اداره‌کل آموزش و پرورش استان اردبیل شد تا فضایی پرنشاط برای دانش‌آموزان فراهم کنیم.

وی گفت: همچنین با توجه به تاکیدی که در مورد جمع‌آوری مدرسه‌های کانکسی و سنگی وجود داشت، مهر امسال مدرسه‌های کانکسی با جمعیت دانش‌آموزی بیش از ۱۰ نفر به طور کامل در استان اردبیل جمع‌آوری شد و جمع‌آوری مدرسه‌های سنگی نیز در دستور کار است و تلاش می کنیم سال تحصیلی آینده این مدرسه‌ها به طور کامل برچیده شود.