۵۴ مدرسه شهرستان گلپایگان با کمک ۱۷۰ میلیارد ریالی خیران بهسازی، مرمت و رنگ آمیزی شدند.

بهسازی، مرمت و رنگ آمیزی ۵۴ مدرسه شهرستان گلپایگان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ مدیر آموزش وپرورش گلپایگان در جلسه شورای آموزش و پرورش گفت: از ابتدای امسال تاکنون نیز ۳۰ واحد آموزشی شهرستان گلپایگان با هدف تامین برق مدارس به پنل‌های خورشیدی مجهز شده‌اند.

علی اکبر رضایی، فرماندار گلپایگان نیز در این جلسه با بیان اینکه تقارن بازگشایی مدارس با هفته دفاع مقدس فرصت مناسبی برای تبیین دفاع مقدس است؛ گفت: طرح‌های همیاران پلیس، نهضت ملی توسعه فضا‌های آموزشی و هوشمند سازی کلاس‌های درس در شهرستان با جدیت دنبال می‌شود