تیم تنیس دختران کمتر از ۱۲ سال ایران به منظور برپایی اردوی مشترک با قزاقستان و حضور در رقابتهای بینقارهای عازم این کشور شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم دختران کشورمان برای نخستینبار در این رویداد حضور خواهد داشت. ساغر سالکیفر، شایلین ظفریکانی و نیلسو اشرفزاده با هدایت پونه طوافی در این مسابقات حضور خواهند داشت ضمن آنکه تونی اندروویچ به عنوان مدیر فنی این تیم را همراهی میکنند.
مسابقات تنیس بینقارهای قرار است از ۵ تا ۱۰ مهرماه سال جاری به میزبانی قزاقستان برگزار شود. در این رویداد در بخش دختران ۱۲ تیم ایران، استرالیا، نماینده آفریقا، چین، چین تایپه، نماینده آمریکای جنوبی، هنککنگ، قزاقستان، کره جنوبی، نیوزیلند، جزایر پاسفیک و تایلند حضور دارند. این مسابقات بر روی زمین خاک به صورت ۲دیدار انفرادی و یک بازی دونفره پیگیری میشود.