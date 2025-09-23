وزارت نیرو با ابلاغ «دستورالعمل مبادلات آب نامتعارف در بورس انرژی» چارچوبی شفاف و رقابتی برای عرضه و تقاضای آب‌های تصفیه‌شده و بازچرخانی‌شده ایجاد کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، این دستورالعمل با هدف پایداری منابع آب، مشارکت صنعت در تولید آب‌های نامتعارف و استفاده از ظرفیت‌های بورس انرژی برای تأمین مالی طرح‌های آبی تدوین شده است.

بر اساس این دستورالعمل که با همکاری شرکت‌های مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران و مهندسی آب و فاضلاب کشور و در اجرای بند «ت» ماده ۳۸ قانون برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه تصویب شده، بازار گواهی سپرده آب در بورس انرژی راه‌اندازی می‌شود تا امکان سرمایه‌گذاری در طرح‌های بازچرخانی و تصفیه فاضلاب فراهم گردد.

از اهداف مهم این دستورالعمل می‌توان به پایداری منابع آب، رعایت عدالت در تأمین آن، مشارکت صنعت در تولید آب‌های نامتعارف، تأمین مالی مستقیم احداث تصفیه‌خانه‌ها و ایجاد فضای شفاف و رقابتی در بورس انرژی اشاره کرد.

محدوده اجرای این دستورالعمل شامل شرکت سهامی سازمان آب و برق خوزستان، شرکت‌های آب منطقه‌ای و آب و فاضلاب است و مدیران عامل این شرکت‌ها مسئول اجرای آن هستند. نظارت کلان بر حسن اجرا بر عهده هیئت ساماندهی و راهبری بازار‌های محلی آب قرار دارد.

در بخش تعاریف، مفاهیمی مانند «گواهی سپرده آب نامتعارف» که سندی برای معامله حجم مشخصی از آب‌های تصفیه‌شده است، و «خریداران مجاز» و «عرضه‌کنندگان آب نامتعارف» دقیقاً تبیین شده‌اند.

مبادلات آب نامتعارف از طریق تابلو‌های بورس انرژی و با رعایت مقررات گواهی‌های سپرده و ظرفیت انجام می‌شود و قابلیت تسویه با مصارف نهایی صنایع و بهره‌برداران را دارد.

شرکت‌های دارای مجوز تصفیه آب موظفند معادل میزان تولید، درخواست صدور گواهی کنند تا در بانک آب کشور ثبت و در بورس عرضه شود. همچنین متقاضیان انشعاب فاضلاب باید گواهی ظرفیت را از بورس خریداری کنند.

شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور نیز ضرایب هر شهر و استان را محاسبه و به وزارت نیرو ابلاغ خواهد کرد.

این دستورالعمل بستر رسمی و قانونمند مبادلات آب‌های نامتعارف را در بورس انرژی ایران برای نخستین بار فراهم می‌کند که می‌تواند به شفافیت بیشتر، جذب سرمایه‌گذاری و مدیریت پایدار منابع آبی کشور کمک کند.