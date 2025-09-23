کسب مدال طلای تیرانداز خراسان رضوی در رده بندی کشوری

دختر تیرانداز خراسان رضوی در مرحله دوم مسابقات تیراندازی با کمان در رشته کامپوند، رده بندی کشوری، به مدال طلا دست یافت.