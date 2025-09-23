کسب مدال طلای تیرانداز خراسان رضوی در رده بندی کشوری
دختر تیرانداز خراسان رضوی در مرحله دوم مسابقات تیراندازی با کمان در رشته کامپوند، رده بندی کشوری، به مدال طلا دست یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، در این مسابقات که به میزبانی استان زنجان و در استادیوم جهانپهلوان تختی این شهر برگزار شد، در بخش بانوان رده سنی نونهالان، روشا واحدی، تیرانداز شایسته خراسان رضوی موفق شد با عملکردی درخشان، مدال طلای این رقابتها را به دست آورد.
این دوره از رقابتها با حضور کمانداران برتر از سراسر کشور و در دو بخش آقایان و بانوان برگزاری شد.