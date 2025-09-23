پخش زنده
با نزدیک شدن طوفان سهمگین راگاسا، بسیاری از پروازها در هنگ کنگ لغو شدهاند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، به نقل از خبرگزاری فرانسه، مسافران ناامید به تابلوهای خروجی فرودگاه بین المللی هنگ کنگ نگاه میکنند؛ چرا که صدها پرواز به علت نزدیک شدن طوفان راگاسا لغو شدهاند.
لیلی روبر، دانشجو خانم ۲۴ ساله گفت: ما یک سفر سه هفتهای به ژاپن برنامه ریزی کرده بودیم، اما الان باید یک هفته در هنگ کنگ بمانیم که البته این هم هیجان انگیزه، اما الان باید بفهمیم چطور میتونیم رزرو هتل خودمون رو در ژاپن لغو کنیم. ما مجبور شدیم اینجا یه هتل جدید رزرو کنیم که اون هم برای ما کمی هزینه داره، برای همین یه مقداری ناامید هستیم.
نینو آتوره، مسافری که برای نمایشگاه تجاری به هنگ کنگ آمده بود نیز گفت: من الان اینجا در فرودگاه هستم. دارم شانسم رو امتحان میکنم که بیام و ببینم میتونم جای دیگهای پیدا کنم یا نه. در غیر این صورت، باید به هنگ کنگ برگردم و هتل دیگهای رو رزرو کنم. خوشبختانه، من یک اتاق رزرو کرده بودم، بنابراین اگر موفق نشدم، دست کم جایی برای اقامت دارم.