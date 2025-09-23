صادرات محصول کیوی گیلان از هفته آینده صادرات محصول کیوی گیلان از هفته آینده صادرات محصول کیوی گیلان از هفته آینده صادرات محصول کیوی گیلان از هفته آینده صادرات محصول کیوی گیلان از هفته آینده صادرات محصول کیوی گیلان از هفته آینده صادرات محصول کیوی گیلان از هفته آینده صادرات محصول کیوی گیلان از هفته آینده

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ صالح محمدی گفت: با برنامه ریزی‌های انجام شده برای توسعه هدفمند و متوازن محصول کیوی گیلان و ارزآوری این محصول، صادرات کیوی استان از ۷ مهر از طریق مرز آستارا، به کشور‌های حاشیه دریای خزر مانند جمهوری آذربایجان، روسیه، قرقیزستان، تاجیکستان و ازبکستان و از مرز جنوب به کشور‌های حاشیه خلیج فارس و هند صادر می‌شود.

وی با بیان اینکه گیلان ۸ هزار و ۳۵۰ بهره برداری کیوی دارد که در ۷ هزار و ۸۰۰ هکتار باغ کیوی به پرورش و تولید این محصول اشتغال دارند، افزود: پیش بینی می‌شود امسال ۲۲۰ هزار تن کیوی به ارزش ۱۵ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان از باغ‌های استان برداشت شود که بیش از ۵۰ درصد محصول به دیگر کشور‌ها صادر می‌شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان گفت: کیوی یکی از محصولات باغی استان است که ارزآوری بالایی دارد و سبب رونق اقتصاد و اشتغال خانوار‌های کیوی کار در غرب و شرق گیلان می‌شود.

صالح محمدی با بیان اینکه وسیع‌ترین باغ‌های کیوی گیلان در شهرستان‌های تالش، رودسر و آستارا قرار دارد، افزود: خاک مناسب برای کاشت کیوی باید سبک و آبرفتی باشد.