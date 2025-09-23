پخش زنده
رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان از آغاز صادرات محصول کیوی استان از ۷ مهر خبر داد و گفت: پیش بینی میشود امسال ۲۲۰ هزار تن کیوی به ارزش بیش از ۱۵ هزار میلیارد تومان در استان برداشت شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ صالح محمدی گفت: با برنامه ریزیهای انجام شده برای توسعه هدفمند و متوازن محصول کیوی گیلان و ارزآوری این محصول، صادرات کیوی استان از ۷ مهر از طریق مرز آستارا، به کشورهای حاشیه دریای خزر مانند جمهوری آذربایجان، روسیه، قرقیزستان، تاجیکستان و ازبکستان و از مرز جنوب به کشورهای حاشیه خلیج فارس و هند صادر میشود.
وی با بیان اینکه گیلان ۸ هزار و ۳۵۰ بهره برداری کیوی دارد که در ۷ هزار و ۸۰۰ هکتار باغ کیوی به پرورش و تولید این محصول اشتغال دارند، افزود: پیش بینی میشود امسال ۲۲۰ هزار تن کیوی به ارزش ۱۵ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان از باغهای استان برداشت شود که بیش از ۵۰ درصد محصول به دیگر کشورها صادر میشود.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان گفت: کیوی یکی از محصولات باغی استان است که ارزآوری بالایی دارد و سبب رونق اقتصاد و اشتغال خانوارهای کیوی کار در غرب و شرق گیلان میشود.
صالح محمدی با بیان اینکه وسیعترین باغهای کیوی گیلان در شهرستانهای تالش، رودسر و آستارا قرار دارد، افزود: خاک مناسب برای کاشت کیوی باید سبک و آبرفتی باشد.