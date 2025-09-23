به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، این مراسم با حضور خانواده معظم شهدا، ایثارگران، رزمندگان پیشکسوت و جمعی از مردم متدین و انقلابی مهریز در منزل این دو شهید گرانقدر برپا شد.

در این آیین، احمد خواستار، رزمنده پیشکسوت دوران دفاع مقدس، با بیان خاطراتی از سال‌های حماسه و ایثار، به تبیین رشادت‌ها و فداکاری‌های رزمندگان اسلام پرداخت و بر ضرورت انتقال فرهنگ ایثار و شهادت به نسل‌های امروز و آینده تأکید کرد.

شرکت‌کنندگان در پایان با قرائت فاتحه و ذکر صلوات، یاد و خاطره شهیدان شفیع و همه شهدای والامقام انقلاب اسلامی و دفاع مقدس را گرامی داشتند.