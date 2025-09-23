کارشناس هواشناسی با اشاره به اینکه عصر امروز احتمال افزایش سرعت وزش باد و گرد و خاک در آسمان استان قم وجود دارد گفت: از فردا شاهد استقرار جو پایدار در استان قم خواهیم بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، کارشناس اداره کل هواشناسی گفت: امروز آسمان صاف در بعدازظهر احتمال وزش باد نسبتا شدید و گرد و خاک وجود دارد و امشب نیز افزایش ابر و بارش پراکنده در برخی نقاط خواهیم داشت.

سعید اسماعیلی افزود: فردا و پس فردا شاهد آسمانی صاف همراه با وزش ملایم باد خواهیم بود.

وی در خصوص تغییرات دمایی هم گفت: امروز حداکثر دمای هوای شهر قم ۳۰ درجه و فردا ۲۹ درجه سانتیگراد خواهد بود.