به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس،فرمانده ناحیه مقاومت سپاه کازرون گفت: همزمان با هفته دفاع مقدس، با محوریت شعار ما فاتحان قله‌ایم، بیش از هزار و ۳۰۰ برنامه به نیابت از هزار و ۳۰۰ شهید این شهرستان برگزار می‌شود.

سرهنگ پاسدار حسین حیاتی با بیان برگزاری نخستین یادواره شهدای زن در بخش جره و بالاده این شهرستان افزود: امروز نقش تاثیرگذار زنان در دفاع مقدس باید بیش از پیش به نمایش گذاشته شود.

شهرستان کازرون در غرب فارس و در فاصله ۱۵۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.