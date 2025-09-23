پخش زنده
رئیس مجلس شورای اسلامی در نخستین روز سال تحصیلی جدید با حضور در مدرسه دخترانه فاطمیون تهران، ضمن تبریک این روز به دانش آموزان و معلمان و گرامیداشت هفته دفاع مقدس، به نقش دختران در آینده ایران اسلامی اشاره کرد و گفت: دختران علاوه بر نقش مهم خود بهعنوان مادران آینده، میتوانند در بخشهای مختلف به جامعه و کشور خدمت کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در اولین روز سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ با حضور در جمع دانشآموزان مدرسه دخترانه فاطمیون تهران، آغاز سال تحصیلی جدید را به همه دانش آموزان و معلمان در سراسر کشور تبریک گفت.
آقای قالیباف با اشاره به نقش دختران در آینده ایران اسلامی تاکید کرد: آینده کشور در دست شماست، شما علاوه بر نقش مهم خود بهعنوان مادران آینده، میتوانید در حوزههای مختلف به جامعه و کشور خدمت کنید.
رئیس مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که تربیت انسانها مهمترین رسالت و فلسفه خلقت است، گفت: امروز ما مسئولان باید توجه جدی و اساسی به نقش شما دختران داشته باشیم.
آقای قالیباف با قدردانی از معلمان و مدیران که برای تربیت نسل جدید تلاش میکنند، افزود: امام خمینی رضوانالله تعالی علیه فرمودند کار معلمان شغل انبیاست، بر همین اساس معلوم میشود که آموزش و تربیت در مدارس، اساس رشد و آینده کشور را شکل میدهد.
رئیس مجلس شورای اسلامی با یادآوری امنیت امروز کشور و اشاره به جنگ اخیر ۱۲ روزه گفت: این امنیت و همبستگی نیروهای مسلح و مردم، به برکت دوران دفاع مقدس و روحیه همبستگی آن دوران است و همه ما وظیفه داریم این انسجام و وحدت را حفظ کنیم.