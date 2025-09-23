پخش زنده
آذربایجانغربی نیازمند شش هزار و ۵۰۰ کلاس درس جدید است.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجانغربی در آئین آغاز سال تحصیلی جدید در استان گفت: علاوه بر کلاسهای درحال احداث در استان برای رسیدن به استاندارد فضاهای آموزشی به شش هزار و ۵۰۰ کلاس دیگر نیاز داریم.
علی اکبر صمیمی، با اشاره به برچیده شدن ۶۱ کلاس درس کانکسی بالای ۱۰ نفر دانشآموز و پیشرفت ۴۰ درصدی ۱۷ کلاس سنگی درحال احداث افزود: علاوه بر کلاسهای در حال احداث برای رسیدن به استاندارد فضاهای آموزشی شش هزار و ۵۰۰ کلاس دیگر در استان نیاز است.
صمیمی، برچیدن چهره محرومیت از فضاهای آموزشی استان را یک اولویت اعلام کرد و گفت: امسال ۶۰۰ کلاس درس تحویل آموزش و پرور استان شده و ساخت یکهزار و ۱۰۰ کلاس نیز تا پایان سال به پایان خواهد رسید.
وی، ضمن تبریک آغاز سال تحصیلی جدید و تقارن آن با هفته دفاعمقدس، با بیان اینکه یاد و راه شهدا ادامه خواهد داشت، اظهارکرد: آموزش و پرورش نیز به عنوان متولی تعلیم و تربیت، جوانان فرهیختهای را برای ادامه دادن راه شهدا پرورش خواهد داد.
صمصمی، با اشاره به اینکه کیفیت بخشی به آموزش و توسعه عدالت در فضای آموزشی در دستور کار است، گفت: در این راستا کیفیت بخشی آموزش در مدارس با برگزاری دورههای آموزشی روشهای نوین تدریس برای بیش از ۹۵ درصد از معلمان انجام شده است و دانشآموزان در سال جدید با روشهای جدید آموزشی تحت تعلیم قرار خواهند گرفت.
مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجانغربی افزود: حذف مدارس کانکسی وسنگی و جایگزینی آنها با مدارس ایمن و استاندارد از اولویتهای جدی آموزش و پرورش استان است و با همکاری خیرین و همراهی مردم متعهد هستیم شش هزار و ۵۰۰ کلاس باقیمانده را تا پایان برنامه هفتم توسعه تکمیل کنیم.
صمیمی اضافه کرد: درسال تحصیلی جاری تعداد ۲۷ هزار و ۸۶ کلاس درس دولتی و غیر دولتی در استان دایر میشود.