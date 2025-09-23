پخش زنده
امروز: -
معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش در خراسان شمالی گفت: اکنون ۱۴ هزار مشاور در مدارس کشور مشغول به فعالیت هستند، اما هنوز حدود ۵۰ درصد کمبود نیرو در این حوزه وجود دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی؛ صادق حسین زاده ملکی روز سهشنبه در آیین بازگشایی مدارس خراسان شمالی در دبیرستان دخترانه فرزانگان بجنورد گفت: همچنین ۴۲ هزار مربی پرورشی در سطح مدارس فعالند که با توجه به برخی شاخصها، بیش از ۳۰ درصد کمبود در این حوزه نیز وجود دارد.
وی افزود: تشکلهای دانشآموزی، برگزاری جشنوارهها و فعالیتهای فردی و گروهی دانشآموزان از اولویتهای کاری ما است و در این راستا ۵۰ فعالیت فردی و گروهی در بستر سرگرمی و ۲۰ بسته فرهنگی در اختیار مربیان پرورشی قرار گرفته است.
معاون وزیر آموزش و پرورش در خصوص برنامههای مشاورهای هم گفت: سال گذشته هشت میلیون دانشآموز غربالگری شدند و امسال با برنامهریزیهای انجام شده، این تعداد به ۱۴ میلیون نفر خواهد رسید تا آسیبهای اجتماعی در مدارس کاهش یابد.
وی تصریح کرد: کاهش آسیبهای اجتماعی و صیانت از سلامت روحی و جسمی دانشآموزان در صدر برنامههای وزارت آموزش و پرورش قرار دارد و با برنامهریزی دقیق و گامهای مؤثر، کیفیت تعلیم و تربیت در مدارس ارتقا خواهد یافت.
حسین زاده ملکی همچنین از تلاش معلمان قدردانی و خاطرنشان کرد: تشکلهای دانشآموزی نقش کلیدی در رشد علمی، اجتماعی و تربیتی دانشآموزان و کاهش آسیبهای اجتماعی دارند و باید با حمایت مستمر، زمینه رشد و شکوفایی آنان فراهم شود.