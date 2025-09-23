پخش زنده
رئیس تعمیرات اساسی پالایشگاه چهارم پارس جنوبی از اتمام موفقیتآمیز طرح تعویض خطوط خوردهشده و انجام تعمیرات گسترده در بخشهای مختلف این پالایشگاه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ باغبانی گفت: عملیات تعویض خطوط خوردهشده با دقت و تخصص کامل انجام شده و این خطوط به طور کامل به بهرهبرداری رسیدهاند.
وی افزود: علاوه بر این طرح کلیدی، تعمیرات وسیعی در تجهیزات حساس و حیاتی انجام شده است. از جمله این اقدامات میتوان به تعمیرات شیرهای حساس و انجام تعمیرات پیشگیرانه بر روی ترانسهای ایستگاههای برق اشاره کرد. همچنین با شناسایی دقیق عیوب کابلهای برق، مشکلات احتمالی قبل از بروز خرابیهای جدی رفع شدند.
باغبانی گفت: در حوزه بازرسی و تعمیر تجهیزات، بهطور همزمان عملیات بازرسی و تعمیر ۱۴ دستگاه کالوم، ۲۵ درام و ۳۰ مبدل حرارتی در جریان است. همچنین بیش از ۱۵۰۰ مورد تعمیرات پیشگیرانه در بخشهای برق و ابزار دقیق انجام شده تا پایداری و ایمنی فرآیندها تضمین شود.
وی تاکید کرد: در بخش شیرآلات، بیش از ۲۳۰ شیر در کارگاه تخصصی پالایشگاه به طور کامل سرویس و پس از انجام تعمیرات تخصصی مجدداً نصب و راهاندازی شدند. این اقدام نقش مهمی در حفظ عملکرد بهینه و ایمنی تجهیزات دارد.