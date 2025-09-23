وزیر آموزش و پرورش:
وزیر آموزش و پرورش، در مراسم آغاز سال تحصیلی جدید، علمآموزی و ایمان به خدا را دو عامل کلیدی برای موفقیت انسان در مسیر زندگی و تحصیل دانست و بر اهمیت اقامه نماز و انس با قرآن برای دانشآموزان تأکید کرد.
علیرضا کاظمی، در مراسم اقامه نماز جماعت که به مناسبت اول مهر برگزار شد، با تأکید بر اینکه «علمآموزی و ایمان به خدا دو بال موفقیت انسان هستند»، اظهار داشت: وزارت آموزش و پرورش، توجه به این دو اصل را از رسالتهای اصلی خود قرار داده است.
وی با بیان اینکه مدیران مدارس باید اقامه نماز را در شمار مهمترین وظایف خود بدانند، افزود: هرچه ایمان دانشآموزان بیشتر باشد، آرامش درونی آنان نیز افزونتر خواهد شد. کاظمی همچنین بر انس با قرآن، در کنار توجه به نماز، به عنوان اولویت اساسی تأکید کرد و گفت: نماز و قرآن جلوهای از ایمان هستند.
وزیر آموزش و پرورش خطاب به دانشآموزان گفت: در شرایط کنونی لازم است بیش از پیش مراقب خود باشید، چراکه مسیر تحصیلی و شغلی شما در همین دوران رقم میخورد. بنابراین باید ارتباط خود با خدا و قرآن را پررنگتر کنید.
کاظمی با اشاره به آثار معنوی و روانی نماز تصریح کرد: نماز برکات فراوانی برای انسان به همراه دارد؛ چراکه در هیاهوی کارها و زندگی روزمره، انسان انرژی خود را از دست میدهد، اما نماز نیروی او را چند برابر کرده و به زندگی نظم میبخشد. وی در پایان افزود: افزون بر این، هرگاه استرس و اضطراب افزایش یابد، نماز به انسان آرامش میدهد.