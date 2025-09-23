زنگ نماز در بیش از ۲۴۰۰ آموزشگاه کهگیلویه و بویراحمد نواخته شد
همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید، آیین نمادین زنگ نماز در بیش از دو هزار و ۴۰۰ آموزشگاه استان به صدا درآمد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، نماینده ولیفقیه در استان در این آیین با اشاره به جایگاه والای نماز در هدایت انسان، گفت: نماز مسیر زندگی را به سوی حقیقت، راستی و کمال انسانی هدایت میکند و همه برکات الهی در سایه شکرگزاری و اقامه نماز به جامعه عطا میشود.
آیتالله سید نصیر حسینی، با بیان اینکه اگر نماز در زندگی انسان جایگاه اصلی خود را نداشته باشد، علم، ثروت و حتی دستاوردهای بزرگ بشری نیز نمیتوانند آرامش و سعادت واقعی را فراهم کنند افزود: نماز انسان را در مسیر بندگی خدا قرار میدهد و تضمینکننده سعادت دنیا و آخرت است.
وی با بیان اینکه همه پیشرفتهای علمی و صنعتی زمانی ارزشمند هستند که در سایه قرآن و نماز قرار گیرند، تصریح کرد: امروز جامعه بشری بیش از هر زمان دیگری به معنویت و بازگشت به ارزشهای الهی نیاز دارد و دانشآموزان باید از همان آغاز تحصیل با این حقیقت آشنا شوند.
مدیرکل آموزش و پرورش استان کهگیلویه و بویراحمد نیز در این آیین با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و حضور خانوادههای معظم آنان گفت: حضور مادران شهدا در جمع فرهنگیان و دانشآموزان یادآور رسالت بزرگ تداوم راه شهیدان است و همه ما باید ادامهدهنده مسیر آنان باشیم.
ایوب رضایی، با اشاره به ضرورت تغییر رویکرد آموزش و پرورش در سال تحصیلی جدید افزود: امسال مسائل دینی و مذهبی باید پررنگتر از گذشته در مدارس دنبال شود و این موضوع با توجه به شرایط جامعه اهمیت بیشتری یافته است.
وی با خطاب به دانشآموزان، بهویژه دختران، تأکید کرد: رعایت حجاب، پوشش مناسب و عمل به ارزشهای اخلاقی و دینی از مهمترین انتظارات آموزش و پرورش است و انتظار میرود این مسائل بهویژه در مدارس شاهد و نمونه به صورت ملموستری نهادینه شود.
مدیرکل آموزش و پرورش استان خاطرنشان کرد: اقامه نماز جماعت در مدارس و حضور دانشآموزان در نماز جمعه باید با شکوهی بیش از سالهای گذشته انجام شود و این رویکرد از برنامههای اصلی امسال خواهد بود.
وی در پایان از همراهی نماینده ولیفقیه، روحانیت معظم، ستاد اقامه نماز و نماینده وزیر آموزش و پرورش در برگزاری آیین نواختن زنگ نماز قدردانی کرد و گفت: این اقدام نشانهای از اهتمام جدی آموزش و پرورش برای ترویج معنویت و تقویت ارزشهای دینی در میان دانشآموزان است.