همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید، آیین نمادین زنگ نماز در بیش از دو هزار و ۴۰۰ آموزشگاه استان به صدا درآمد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، نماینده ولی‌فقیه در استان در این آیین با اشاره به جایگاه والای نماز در هدایت انسان، گفت: نماز مسیر زندگی را به سوی حقیقت، راستی و کمال انسانی هدایت می‌کند و همه برکات الهی در سایه شکرگزاری و اقامه نماز به جامعه عطا می‌شود.

آیت‌الله سید نصیر حسینی، با بیان اینکه اگر نماز در زندگی انسان جایگاه اصلی خود را نداشته باشد، علم، ثروت و حتی دستاورد‌های بزرگ بشری نیز نمی‌توانند آرامش و سعادت واقعی را فراهم کنند افزود: نماز انسان را در مسیر بندگی خدا قرار می‌دهد و تضمین‌کننده سعادت دنیا و آخرت است.

وی با بیان اینکه همه پیشرفت‌های علمی و صنعتی زمانی ارزشمند هستند که در سایه قرآن و نماز قرار گیرند، تصریح کرد: امروز جامعه بشری بیش از هر زمان دیگری به معنویت و بازگشت به ارزش‌های الهی نیاز دارد و دانش‌آموزان باید از همان آغاز تحصیل با این حقیقت آشنا شوند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان کهگیلویه و بویراحمد نیز در این آیین با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و حضور خانواده‌های معظم آنان گفت: حضور مادران شهدا در جمع فرهنگیان و دانش‌آموزان یادآور رسالت بزرگ تداوم راه شهیدان است و همه ما باید ادامه‌دهنده مسیر آنان باشیم.

ایوب رضایی، با اشاره به ضرورت تغییر رویکرد آموزش و پرورش در سال تحصیلی جدید افزود: امسال مسائل دینی و مذهبی باید پررنگ‌تر از گذشته در مدارس دنبال شود و این موضوع با توجه به شرایط جامعه اهمیت بیشتری یافته است.

وی با خطاب به دانش‌آموزان، به‌ویژه دختران، تأکید کرد: رعایت حجاب، پوشش مناسب و عمل به ارزش‌های اخلاقی و دینی از مهم‌ترین انتظارات آموزش و پرورش است و انتظار می‌رود این مسائل به‌ویژه در مدارس شاهد و نمونه به صورت ملموس‌تری نهادینه شود.

مدیرکل آموزش و پرورش استان خاطرنشان کرد: اقامه نماز جماعت در مدارس و حضور دانش‌آموزان در نماز جمعه باید با شکوهی بیش از سال‌های گذشته انجام شود و این رویکرد از برنامه‌های اصلی امسال خواهد بود.