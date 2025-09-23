فرمانده مرکز مقاومت بسیج وزارت نفت، جایگاه صنعت نفت در تأمین انرژی و اقتصاد کشور را ویژه دانست و گفت: وزارت نفت خط مقدم اقتصاد و تولید کشور است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سیدعباس بهشتی، فرمانده مرکز مقاومت بسیج وزارت نفت، دوشنبه (۳۱ شهریور) در آیین گرامیداشت هفته دفاع مقدس با بیان اینکه رسالت کارکنان صنعت نفت بسیار خطیر است، اظهار کرد: با توجه به نقش محوری وزارت نفت در چرخه تولید، تأمین ارز و توسعه کشور، مسئولیت سنگینی بر دوش همکاران این صنعت قرار دارد. همچنان که در دوران دفاع مقدس، کارکنان این وزارتخانه بدون حتی یک روز وقفه در تولید و صادرات نفت و گاز، وظایف خود را به‌خوبی انجام دادند و هیچ خللی در امور این وزارتخانه به وجود نیامد.

فرمانده مرکز مقاومت بسیج وزارت نفت با اشاره به ظرفیت‌های عظیم بسیج در همراهی و همگامی با همه اقشار جامعه تصریح کرد: از آنجا که ساختار فکری و فرهنگی بسیج ریشه در اعتقادات دینی مردم دارد، این توانمندی بزرگ می‌تواند آحاد ملت را دربرگیرد.

بهشتی تأکید کرد: در‌های بسیج وزارت نفت به روی همکارانی که دغدغه پیشرفت کشور را دارند، باز است و از ظرفیت‌های علمی و فنی آنان برای توسعه استفاده می‌شود.