دوره تخصصی اسکان (سرپناه) اضطراری با حضور نجاتگران در آباده برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس،مسوول برگزاری دوره اسکان اضطراری آباده گفت: دوره آموزشی اسکان اضطراری با حضور ۲۲ نفر از نجاتگران جمعیت هلالاحمر این شهرستان برگزار شد.
کریمی افزود: این دوره با هدف ارتقاء آمادگی عملیاتی و توانمندسازی نیروهای امدادی در مواجهه با شرایط بحرانی، در فضایی آموزشی و عملیاتی اجرا شد.
وی بیان کرد: شرکتکنندگان با اصول طراحی اردوگاههای اضطراری، نحوه جانمایی صحیح، تامین نیازهای اولیه آسیب دیدگان و رعایت استانداردهای ایمنی و بهداشتی آشنا شدند.
مسوول برگزاری دوره اسکان اضطراری آباده گفت: در بخش عملی دوره، نجاتگران با اجرای تمرینهای میدانی، توانایی خود را در طراحی و راه اندازی اردوگاههای اضطراری به نمایش گذاشتند.
شهرستان آباده در شمال فارس و در فاصله ۲۷۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.