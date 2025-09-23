به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، تیم فوتسال دلسوختگان اهل بیت قم که در گروه دوم این رقابت‌ها حضور دارد با کسب ۳ پیروزی، ۱ تساوی و ۱ شکست و ۱۰ امتیاز، پس از تیم گیتی‌پسند اصفهان در رده دوم جدول قرار گرفت.

نماینده قم در دور رفت فولاد هرمزگان را با نتیجه ۵ - ۲ شکست داد، برابر مقاومت تهران با یک گل به پیروزی رسید، در بازی با سپاس مشهد ۲ -۲ متوقف شد، برابر تیم مدعی گیتی پسند با نتیجه ۵ -۲ شکست خورد و دیگر تیم مدعی یعنی مس سونگون را ۴ - ۳ از پیش رو برداشت.

بازی‌های دور رفت لیگ برتر فوتسال زیر ۲۱ سال کشور در گروه دوم به میزبانی اصفهان برگزار شد.