پلمب ۲ واحد نانوایی متخلف در قائنات
۲ واحد نانوایی متخلف در راستای تشدید نظارت بر نانوائیها در شهرستان قائنات پلمب شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی
، رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان قائن گفت: در راستای تشدید نظارت بر نانواییها و ضرورت ساماندهی نان و کالاهای اساسی، باتوجه به بازرسیهای انجام شده بدلیل تخلفات مکرر شامل تعطیلی خودسرانه، کم فروشی، عدم رعایت ساعت کار و عدم رعایت مقررات و ضوابط صنفی دو واحد نانوایی علاوه بر محکومیت به جزای نقدی و نصب پارچه بر سر درب واحد صنفی، پلمپ شدند.
آزادفر افزود: بازرسی از واحدهای نانوایی با همکاری سایر مراجع نظارتی (جهاد کشاورزی، اداره صمت، بسیج اصناف) تشدید شده است و تمام نانوائیها موظفند ساعات کاری وقیمت مصوب انواع نان را بصورت واحد ویکسان پشت شیشه نصب کنند و هیچ گونه قصوری قابل قبول نیست و هرگونه تخلف به تعزیرات حکومتی منعکس خواهد شد.
وی گفت: از شهروندان درخواست میشود تا در صورت مشاهده هرگونه تخلف، از طریق سامانه ۱۲۴ وزارت صمت و شماره اتاق اصناف ۳۲۵۶۶۵۶۷ و همچنین جهاد کشاورزی اطلاع رسانی کنند.