قائم مقام مدیرعامل راهآهن، بر نقش حیاتی لوکوموتیوها در این تحول تاکید کرد و ابراز امیدواری کرد که تا پایان سال جاری، اهداف تعیین شده محقق شوند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما میرحسن موسوی، در بیست و هفتمین جلسه کمیسیون عالی گراف راهآهن، که با حضور مدیران و کارشناسان برگزار شد،ضمن ابراز رضایت از وضع سیر قطارهای حومهای، خواستار برنامهریزی دقیق برای به حداقل رساندن تأخیر قطارهای مسافری شد. او همچنین بر ضرورت تأمین قطعات و موتورهای مورد نیاز برای تعمیرات اساسی لوکوموتیوها تأکید کرد.
در این جلسه، علاوه بر بررسی وضعیت بهرهبرداری و عملکرد قطارهای مسافری با محوریت بهبود کیفیت و کاهش تأخیرها، به موضوعات مهمی چون اصلاح سیستم ترمز واگنها (بهویژه در شرایط اقلیمی سرد)، راهکارهای مقابله با یخزدگی سوزنهای خطوط ریلی و جلوگیری از چسبندگی آنها نیز پرداخته شد.
این اقدامات نشان از عزم جدی راهآهن برای ارائه خدماتی ایمن، سریع و باکیفیت به مسافران دارد. به نظر میرسد آیندهای روشن و هیجانانگیز در انتظار مسافران ریلی کشور است