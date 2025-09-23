به گزارش خبرگزاری صدا و سیما میرحسن موسوی، در بیست و هفتمین جلسه کمیسیون عالی گراف راه‌آهن، که با حضور مدیران و کارشناسان برگزار شد،ضمن ابراز رضایت از وضع سیر قطارهای حومه‌ای، خواستار برنامه‌ریزی دقیق برای به حداقل رساندن تأخیر قطارهای مسافری شد. او همچنین بر ضرورت تأمین قطعات و موتورهای مورد نیاز برای تعمیرات اساسی لوکوموتیوها تأکید کرد.



در این جلسه، علاوه بر بررسی وضعیت بهره‌برداری و عملکرد قطارهای مسافری با محوریت بهبود کیفیت و کاهش تأخیرها، به موضوعات مهمی چون اصلاح سیستم ترمز واگن‌ها (به‌ویژه در شرایط اقلیمی سرد)، راهکارهای مقابله با یخ‌زدگی سوزن‌های خطوط ریلی و جلوگیری از چسبندگی آن‌ها نیز پرداخته شد.

این اقدامات نشان از عزم جدی راه‌آهن برای ارائه خدماتی ایمن، سریع و باکیفیت به مسافران دارد. به نظر می‌رسد آینده‌ای روشن و هیجان‌انگیز در انتظار مسافران ریلی کشور است