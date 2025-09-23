به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل (ع) استان لرستان در نشست مشترک ائمه جماعت مساجد و پایگاه‌های مقاومت بسیج بروجرد گفت: انسجام ملت، هماهنگی دولت و نیرو‌های مسلح با فرماندهی هوشمندانه رهبر معظم انقلاب، دشمنان را در جنگ ۱۲ روزه زمین‌گیر و ناچار به توقف عملیات نظامی و موشکی کرد.

سردار نعمت اله باقری اظهار کرد: همانگونه که در دوران هشت ساله دفاع مقدس مردم، دشمنان را قاطعانه متوقف کردند در جنگ ۱۲ روزه نیز با رهنمود‌های فرماندهی کل قوا و انسجام مردم دشمن به زانو درآمد که این افتخاری بزرگ است که ملت با اتحاد و انسجام با نظام، دشمنان را شکست دادند.

وی اضافه کرد: دشمن برای ایران برنامه‌ریزی بلندمدتی طراحی کرده بود و قصد داشت تا با یک جنگ کوتاه‌مدت جمهوری اسلامی را شکست دهد و با این باور وارد جنگ شدند، اما نتیجه این باور، شکست سنگین و درخواست برای توقف جنگ بود.

فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل (ع) لرستان ادامه داد: دشمن باور نمی‌کرد که ظرف ۲۴ ساعت پاسخ کوبنده و سختی دریافت کند.

سردار باقری تأکید کرد: در جنگ ۱۲ روزه رهبر معظم انقلاب با آگاهی کامل از شرایط، فرماندهان جایگزین را منصوب کردند تا افراد مؤثر در جایگاه‌ها قرار گیرند، این نشان از تسلط ایشان دارد که متناسب با هر شرایط، جانشین‌های قوی انتخاب می‌کند و فرماندهان جدید همرزمان فرماندهان شهید بودند و آگاهی کاملی داشتند.

وی یادآور شد: رهبر معظم انقلاب شناخت و تحلیل درستی از دشمن ارائه کردند و بار‌ها هشدار دادند که اگر دشمن دست به شرارت بزند، پاسخ سختی دریافت خواهد کرد.

فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل (ع) لرستان گفت: نکته مهم دیگر اینکه بنا بر تائید اندیشکده‌های آمریکا، هوشمندی رهبر معظم انقلاب و اجازه ندادن به توسعه جنگ بود، چهارمین نکته در دوران جنگ، تاکیدات ایشان بر نابودی آمریکا و دشمنان بود که دشمن را از قدرت موشکی ایران بیمناک کرد و آنان را به دنبال پایان جنگ کشاند.

سردار باقری افزود: جلسات مکرر با سران قوا و فرماندهان با کمترین فاصله زمانی و امکان ارتباط سریع با رهبر معظم انقلاب باعث شد تا هدایت امور به درستی انجام شود.

وی گفت: مدیریت جنگ ۱۲ روزه به صورت مستقیم با رهبر معظم انقلاب بود و نقش معنوی ایشان بسیار تعیین‌کننده بود.

سردار باقری تأکید کرد: رهبر معظم انقلاب نیز پس از جنگ نیز بر روایت‌سازی درست از پیروزی تأکید داشتند تا مانع ساخت روایت غلط توسط دشمن شود.

وی ادامه داد: رهبر معظم انقلاب همواره بر جهاد تبیین و تولید روایت درست تأکید کرده‌اند و پس از جنگ، حضور ایشان در شب تاریخی عاشورا موجی از دلگرمی در مردم ایجاد کرد، تا جایی که شبکه الجزیره برای پوشش آن برنامه عادی خود را قطع کرد.

وی افزود، دشمن در سه دهه گذشته با انواع جنگ‌ها به دنبال ایجاد ناامیدی و فاصله میان جوانان و نظام بوده است، اما جوانان همچنان پای کار انقلاب هستند و ضریب نفوذ رهبر معظم انقلاب کشور را از پیچ‌های سخت به‌ویژه جنگ ۱۲ روزه عبور داده است.

سردار باقری تأکید کرد: پیام‌های هفت‌گانه مقام معظم رهبری شامل اتحاد مقدس، حفظ انسجام، شتاب دانش و فناوری، حفظ عزت و آبرو، جهاد تبیین، تجهیز کشور به ابزار‌های دفاعی و تذکر به دولت برای کار و تلاش است تا فضای نه جنگ و نه صلح که مانع پیشرفت است، تغییر کند و مسیر پیشرفت هموار شود.

فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل (ع) لرستان با تأکید بر جهاد تببین در روایت سازی درست از جنگ گفت: بخشی از این روایت سازی صحیح بر عهده جوانان است.

سردار باقری ادامه داد: رهبر معظم انقلاب بار‌ها هشدار داده‌اند که اگر روایت درست از حوادث و پیروزی‌ها ارائه نشود، دشمن روایت‌های غلط و تحریف‌شده را تولید می‌کند.