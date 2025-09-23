پخش زنده
امروز: -
مشاور وزیر آموزش و پرورش گفت: موفقیت آموزش و پرورش خوزستان در کنکور امسال با کسب سه رتبه تک رقمی نشان میدهد که وضعیت آموزشی استان توان و ظرفیت بهبود و بهتر شدن را دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، علی رمضانی سه شنبه در آیین نواختن زنگ سراسری بازگشایی مدارس که به صورت نمادین در مدرسه حدیث اهواز برگزار شد بیان کرد: با توجه به اینکه سال ۱۴۰۳ آمار شاخصهای آموزش و پرورش خوزستان مناسب نبود طی یکسال اخیر با اقدامات انجام شده استان در تمامی شاخصهای آموزشی رتبه اول تا سوم کشوری را کسب کرد.
وی گفت: آموزش و پرورش خوزستان با بهبود وضعیت آموزشی موفق شد در کنکور امسال سه رتبه تک رقمی و ۲۵ رتبه ۲ رقمی را کسب کند و در این مسیر تلاش نمایندگان مردم نیز نمودار است.
در ادامه این آیین نماینده مردم اهواز، باوی، کارون و حمیدیه در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: موزش و پرورش در خوزستان نیاز به نگاه ویژه دارد و ریس جمهور نیز نگاه ویژهای به توسعه مدرسهسازی و عدالت آموزشی در کشور دارد.
محمد امیر با بیان اینکه اعتبارات خوبی برای رفع کمبودهای آموزشی استان اختصاص یافته است اظهار کرد: خوزستان با داشتن یک چهارم جمعیت دانشآموزی کشور ظرفیت بسیار بالایی در تقویت استعداد و ظرفیت دانشآموزان دارد و برای تحقق این مهم به فضای آموزشی استاندارد نیاز است.
وی گفت: مدیریت آموزشی بیشترین نقش را در ارتقای این مجموعه دارد و تغییر و بهبود محتوای آموزشی در بالا بردن سطح علمی دانش آموزان بسیار اثر گذار است.
دیگر نماینده مردم اهواز، باوی، کارون و حمیدیه در مجلس شورای اسلامی نیز با تاکید بر توجه بیشتر دولتمردان به آموزش و پرورش بیان کرد: در ماده ۸۸ برنامه هفتم توسعه، ارتقای سطح دانش سرمایه انسانی و توانمندسازی معلمان تاکید شده است.
مجتبی یوسفی عنوان کرد: طبق برنامه هفتم توسعه در انتهای پنج سال آینده باید یکصد هزار دانشجو معلم در مدارس کشور جذب شوند و یکی از گلهمندیهای مردم در مناطق محروم استان عدم ارایه آموزش مناسب است.
وی گفت: بیشترین رتبههای کنکور از مدارس غیردولتی و یا استانهای مرفه کسب میشود و این موضوع یک زنگ خطر محسوب می شود که نشان میدهد ممکن است در آینده در مناطق محروم شاهد رشد انسانهای موفق نباشیم.
یوسفی با تاکید بر توسعه عدالت آموزشی کشور گفت: باید کیفیت آموزش و فضای مدارس در استانهای محروم با استانهای سطح بالا و مرفه برابر شود.