راهبر حوزه عملیات هوانوردی شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران گفت: ارائه خدمات ایمن و با کیفیت به مسافران و ایجاد و توسعه زیرساختهای فرودگاهی مطابق استانداردهای جهانی محور اصلی برنامههای آینده این شرکت است .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ عضو هیئت مدیره و راهبر حوزه عملیات هوانوردی شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران، در مراسم تودیع و معارفه مدیرکل فرودگاههای آذربایجانغربی گفت: در مرحله نخست ارائه خدمات ایمن و با کیفیت به مسافران و در مرحله بعدی ایجاد زیرساختهای فرودگاهی مطابق استانداردهای جهانی در دستور کار است.
دیلمی با اشاره به هماهنگی با سازمان هواپیمایی کشوری و تأثیر استانداردهای بینالمللی بر فعالیتها گفت: همه تجهیزات، سیستمها و خدمات فرودگاهی باید حتی در بدترین شرایط با رعایت کامل استانداردهای جهانی ارائه شوند تا ایمنی و امنیت پروازها حفظ شود.
وی با توضیح درباره تخصصهای مختلف مورد نیاز در صنعت فرودگاهی تصریح کرد: فعالیت در این حوزه نیازمند همکاری کارشناسانی با مهارتهای متنوع است و از مهندسین ساختمانی برای طراحی ترمینالها و متخصصین حقوق هوایی گرفته تا کارشناسان الکترونیک و کنترل ترافیک هوایی، هرکدام نقش منحصر به فردی دارند. همچنین پرسنل آتشنشانی فرودگاهها با اصول تخصصی خود فعالیت میکنند که با آتشنشانی شهری متفاوت است و این تخصصها تضمینکننده ایمنی کامل در فرودگاهها هستند.
دیلمی با اشاره به فرودگاه شهید ارومیه افزود: این فرودگاه بهعنوان نخستین ورودی گردشگران و سرمایهگذاران به استان، نقشی کلیدی در معرفی ظرفیتهای آذربایجانغربی دارد، مدیریت دقیق و تجهیزات مدرن، تجربهای ایمن و خوشایند برای مسافران فراهم کرده و این امر میتواند در جذب سرمایهگذاری و توسعه اقتصادی منطقه تأثیرگذار باشد.
وی در ادامه به اهمیت توسعه زیرساختها برای افزایش ظرفیت پروازها و ارائه خدمات بهتر به مسافران اشاره کرد و گفت: شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران با همکاری استانداری و بخش خصوصی در این مسیر برنامهریزیهای گستردهای انجام داده است.
دیلمی خاطرنشان کرد: افزایش ظرفیت فرودگاهها، توسعه طرحهای سرمایهگذاری و استفاده از بخش خصوصی، محور اصلی برنامههای آینده شرکت است.
شهین جهانگیری نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی نیز در این مراسم اظهار داشت: حوزه حملونقل هوایی نه تنها یک مسیر ارتباطی حیاتی برای استان محسوب میشود، بلکه ویترینی شایسته از امنیت، میزبانی و فرهنگ مردمان این خطه نیز به شمار میآید.
وی افزود: فرودگاهها امروز فقط محل تردد مسافران نیستند، بلکه دروازه ورود سرمایه، توسعه گردشگری و انتقال دانش و تجارت نیز به حساب میآیند و میتوانند نقش بیبدیلی در معرفی ظرفیتهای استان ایفا کنند.
نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی افزود: امروز گردهم آمدیم تا ضمن تقدیر از تلاشها و دستاوردهای گذشته، مسیر پیش رو را نیز با هموار کنیم و توسعه پایدار و پاسخ به نیازهای روزافزون مسافران ایجاب میکند که نگاه جامعتری به خدمات فرودگاهی داشته باشیم.
جهانگیری افزود: خدماتی که باید همسو با استانداردهای جهانی و در شأن مردم آذربایجانغربی باشد که در همین راستا لازم میدانم از زحمات قراملکی مدیرکل فرودگاههای آذربایجانغربی در دوران خدمتشان در فرودگاههای استان قدردانی کنم. ایشان با مدیریت هوشمندانه و تلاش پیگیر، نقش موثری در کاهش محدودیتهای پروازی، ارتقای ایمنی و بهبود خدمات مسافری ایفا کردند و این اقدامات رضایت و رفاه بیشتری را برای مسافران به همراه داشت.
وی افزود: همین هماهنگی باعث شد فرودگاه ارومیه به نمادی واقعی از توانمندی استان در میزبانی و ارائه خدمات ایمن و مطمئن تبدیل شود و بدون شک این تجربه مدیریتی در ذهن مسئولان و مردم استان ماندگار خواهد ماند.
نماینده مردم ارومیه گفت: امروز فرودگاههای استان نیازمند تجهیز و بهرهبرداری از ناوگان مدرن، سامانههای ایمن و خدمات باکیفیت هستند و همکاری نزدیک با شرکتهای هواپیمایی و جذب سرمایهگذاری بخش خصوصی میتواند آینده روشنی را برای فرودگاههای آذربایجانغربی رقم بزند و اطمینان دارم با تلاشهای مدیرکل جدید و همکاران پرتلاش ایشان، هم در تعداد پروازها و هم در کیفیت خدمات، شاهد ارتقایی چشمگیر خواهیم بود و فرودگاههای استان به نمادی واقعی از امنیت، میزبانی و توسعه پایدار تبدیل خواهند شد.
یاسر رهبردین، معاون امور عمرانی استاندار با اشاره به ظرفیتهای متنوع این استان در حوزههای گردشگری، کشاورزی و معدن گفت: آذربایجانغربی به دلیل موقعیت جغرافیایی و منابع طبیعی غنی، همواره از استانهای مهم کشور در زمینه جذب سرمایهگذاری به شمار میرود.
وی افزود: برگزاری همایش بینالمللی سرمایهگذاری در استان زمینهساز افزایش حضور سرمایهگذاران داخلی و خارجی در بخشهای گردشگری، تجاری، صنعتی و معدنی شده و در حال حاضر شاهد آغاز پروژههای متعددی در این حوزهها هستیم.
معاون استاندار با اشاره به اهمیت توسعه ارتباطات بینالمللی تأکید کرد: با برنامهریزیهای انجام شده، شرایطی برای همکاری با کشورهای همسایه و حتی برخی کشورهای اروپایی از جمله فرانسه فراهم شده و این رویکرد میتواند زمینهساز تقویت روابط اقتصادی و جذب سرمایه بیشتر برای استان باشد.
رهبردین ادامه داد: ظرفیتهای گردشگری استان آذربایجانغربی در کشور کمنظیر است و از کوهستانهای برفگیر تا دریاچهها و جنگلها، تنوعی ارزشمند برای تبدیل این منطقه به یکی از مقاصد اصلی گردشگری داخلی و خارجی فراهم کرده است. وی به نمونههایی همچون سد مهاباد و دریاچه ارومیه اشاره کرد که هر یک به نوبه خود میتوانند به مقصدی ویژه برای گردشگران تبدیل شوند.
وی افزود: در کنار بخش گردشگری، ظرفیتهای ارزشمند معدنی نیز در استان وجود دارد که یکی از آنها معادن طلای فعال در برخی شهرستانهاست. این بخش میتواند نقشی محوری در توسعه اقتصادی استان ایفا کرده و زمینه ایجاد اشتغال پایدار را فراهم کند.
رهبردین با بیان اینکه توسعه زیرساختهای حملونقل هوایی از اولویتهای مهم استان به شمار میرود، گفت: اداره کل فرودگاههای آذربایجانغربی نیز با برنامهریزیهای گسترده در تلاش است تا تحولی بزرگ در حوزه حملونقل هوایی استان رقم بزند این اقدام نه تنها به توسعه گردشگری کمک خواهد کرد، بلکه در جذب سرمایهگذاران خارجی نیز نقش تعیینکنندهای خواهد داشت.
در این مراسم، با حکم محمد امیرانی مدیرعامل شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران، عظیم طهماسبی بهعنوان سرپرست فرودگاههای آذربایجانغربی منصوب شد و از خدمات محمد علی نائل قراملکی، مدیرکل پیشین فرودگاههای آذربایجانغربی، قدردانی شد.