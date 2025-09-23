مدیر سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری دزفول گفت: بیش از ۱۰۰ حکم جایگزین حبس در راستای تامین زیرساخت‌ها و امور اجرایی فضای سبز دزفول توسط دادگستری این شهرستان صادر شده است که جای قدردانی دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمدحسین خرمی در حاشیه نشست کمیسیون ماده هفت قانون در محل سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری دزفول افزود: صدور احکام جایگزین حبس حرکتی بسیار زیبا و اصلاح کننده برای افراد خاطی است.

وی ادامه داد: هرس اصولی درختان علاوه بر جلوگیری از بروز بیماری‌ها موجب تقویت شادابی و طراوت فضای سبز شهر می‌شود و در این راستا تمامی اقدامات با اخذ مجوز کمیسیون ماده هفت قانون، تاییدیه قاضی ویژه دادگستری و نظارت کارشناسان مربوطه انجام می‌شود.

مدیر سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری دزفول گفت: کارگران خدوم فضای سبز در مدت ۴۰ روز متوالی گرمای بالا و کم سابقه ۴۸ درجه تابستان امسال، با تلاش شبانه روزی نسبت به آبیاری، نگهداری و حفظ فضای سبزشهری اقدام کردند.

وی با اشاره به تعامل بسیار خوب بین اعضای کمیسیون ماده هفت و همفکری و تصمیمات اخذ شده افزود: با توجه به نیاز هرس‌های درخواستی شرکت‌های انتقال و توزیع برق دزفول، مقرر شد هرگونه هرس فقط از آغاز مهرماه تا ۱۵ اسفندماه انجام شود و شرکت‌های یادشده فهرست محل‌های مورد نظر برای هرس را به منظور اخذ مجوز کمیسیون ماده هفت به شهرداری دزفول ارسال کنند در غیراینصورت هرگونه هرس در فصل تابستان ممنوع است.

مدیر سازمان سیما، منظروفضای سبزشهری شهرداری دزفول اظهارکرد: قاضی ویژه دادگستری، معاون عمرانی فرمانداری، نماینده شورای اسلامی شهر، معاون خدمات شهری شهرداری، ریاست اداره محیط زیست، ریاست اداره منابع طبیعی و مدیر سازمان سیما، منظروفضای سبزشهری دزفول اعضای کمیسیون ماده هفت قانون شهر دزفول هستند.