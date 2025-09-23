\u00a0\u0628\u0647\u00a0\u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627\u060c \u0645\u0631\u06a9\u0632 \u0627\u0644\u0628\u0631\u0632\u061b \u0646\u0645\u0627\u06cc\u0634\u06af\u0627\u0647 \u067e\u0627\u06cc\u06cc\u0632\u0647\u060c \u063a\u0631\u0641\u0647\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0645\u062a\u0646\u0648\u0639\u06cc \u062f\u0631 \u062d\u0648\u0632\u0647\u200c\u0647\u0627\u06cc \u067e\u0648\u0634\u0627\u06a9\u060c \u0644\u0648\u0627\u0632\u0645 \u062e\u0627\u0646\u06af\u06cc\u060c \u0645\u0648\u0627\u062f \u063a\u0630\u0627\u06cc\u06cc\u060c \u06a9\u06cc\u0641 \u0648 \u06a9\u0641\u0634 \u0648 \u0644\u0648\u0627\u0632\u0645 \u0627\u0644\u062a\u062d\u0631\u06cc\u0631 \u0639\u0631\u0636\u0647 \u0645\u06cc\u200c\u0634\u0648\u062f.\u00a0\n\u0627\u06cc\u0646 \u0646\u0645\u0627\u06cc\u0634\u06af\u0627\u0647 \u0628\u0627 \u062a\u062e\u0641\u06cc\u0641 \u06f2\u06f0 \u062a\u0627 \u06f3\u06f0 \u062f\u0631\u0635\u062f\u06cc \u0641\u0631\u0635\u062a \u062e\u0648\u0628\u06cc \u0628\u0631\u0627\u06cc \u062e\u0631\u06cc\u062f \u0627\u0642\u062a\u0635\u0627\u062f\u06cc \u062f\u0631 \u0622\u0633\u062a\u0627\u0646\u06c0 \u0641\u0635\u0644\u0650 \u067e\u0627\u06cc\u06cc\u0632 \u0648 \u0628\u0627\u0632\u06af\u0634\u0627\u06cc\u06cc \u0645\u062f\u0627\u0631\u0633\u060c \u0641\u0631\u0627\u0647\u0645 \u06a9\u0631\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a.\n\n