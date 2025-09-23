به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ مدرسه تک کلاسه عدل روستای خاکدانه با چهار دانش آموز همزمان با سراسر کشور سال تحصیلی را آغازکردند.

رئیس آموزش و پرورش سمیرم گفت: ۱۰ هزار دانش آموز در شهرستان سمیرم در دوره‌های مختلف سال تحصیلی جدید را آغاز کردند.

حجت الله آصفی افزود: شهرستان سمیرم دارای ۱۶۳ واحد آموزشی در شهر و روستاست که در دورترین نقاط شهرستان واحد‌های اموزشی در حال فعالیت هستند.

وی گفت: از ۱۶۳ واحد آموزشی ۹۰ واحد آموزشی مدارس عشایری هستند که دانش آموزان در دوره‌های مختلف در روستاه‌ها در این مدارس در حال تحصیل هستند.

روستای خاکدانه در فاصله ۷۰ کیلومتری جنوب سمیرم واقع شده است.