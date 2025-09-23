مراسم گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان والامقام و تجلیل از پیشکسوتان جهاد، ایثار و مقاومت همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید در بیرجند برگزار شد.

آغاز سال تحصیلی جدید با یاد شهیدان و تجلیل از پیشکسوتان جهاد و ایثار

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، در این مراسم که با حضور آیت‌الله عبادی نماینده ولی‌فقیه در استان، فرمانده سپاه انصارالرضا و جمعی از دانش‌آموزان و فرهنگیان برگزار شد، بر نقش دین، امامت و عدالت در پیروزی ملت‌ها و آینده‌سازی نسل جوان تأکید شد.

آیت‌الله عبادی با اشاره به اینکه رمز پیروزی ملت‌ها در تمسک به دین و امامت است گفت: مستکبران و طاغوت همواره در تلاش برای حذف دین و امامت از جامعه بوده‌اند، اما بیداری ملت‌ها و استقامت جوانان در برابر ظلم نوید آینده‌ای روشن برای جهان اسلام است.

وی افزود: جامعه‌ای موفق است که در مقابل ظلم ایستادگی کند و رسالت پیامبران هدایت بشر به سوی عدالت بوده است و شرط تحقق عدالت نیز امامت است.

نماینده ولی‌فقیه در استان گفت: تمام دشمنی‌ها علیه مسلمانان به خاطر دین و امامت است و نسل جوان ما باید خود را بر این اساس بسازد.

نماینده ولی فقیه در استان افزود: امروز با همه تلخی‌ها و بی‌عدالتی‌هایی که در جهان، مستکبران برای مردم به ویژه مسلمانان ایجاد کرده‌اند، بازتاب آن بیداری جهانی بوده است.

آیت الله عبادی افزود : جوانان ما بدانند که تنها نیستند بلکه جوانان اروپایی نیز از بی‌عدالتی در دنیا رنج می‌برند و فریاد آزادیخواهی می‌زنند.

وی گفت: آنچه که اکنون به عنوان جامعه جهانی تحمیل شده که فریب بزرگ نام دارد ، باید تغییر کند و کار به دست انسان‌ها قرار بگیرد نه به دست درندگانی که در لباس و ظاهر انسان هستند.

فرمانده سپاه انصار الرضا استان با یادآوری رشادت‌های دانش‌آموزان در دوران دفاع مقدس گفت: درس و مدرسه در جبهه تعطیل نبود و فرهنگیان با تشکیل کلاس‌ها در سنگرها، آموزش دانش‌آموزان رزمنده را ادامه می‌دادند.

سردار مهدوی افزود: دانش آموزان در دوران ۸ سال دفاع مقدس در سنگرها در جبهه حق علیه باطل ایثار کردند و به درجه شهادت رسیدند و بهترین الگو برای دانش آموزان نسل کنونی هستند.

حجت‌الاسلام سالاری مکی مدیرکل سازمان تبلیغات اسلامی استان نیز با بیان اینکه هر مدرسه یک سفارتخانه مقاومت و هر دانش‌آموز یک سفیر مقاومت است گفت: امروز ۱۸۰ دانش‌آموز دبیرستان صدرا با این شعار گرد هم آمدند تا یاد و خاطره شهدای هشت سال دفاع مقدس و شهدای مقاومت را گرامی بدارند.

در پایان این مراسم از ۷ مبلغ و معلم دوران دفاع مقدس و ۶ دانش‌آموز فعال در بسیج و فعالیت‌های فرهنگی تجلیل شد.