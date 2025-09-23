جشنواره ملی شفافیت و تعارض منافع؛ از خوداظهاری دستگاهها تا ارزیابی سازمان بازرسی
بازرس کل استان قزوین، از برگزاری جشنواره ملی شفافیت و تعارض منافع با هدف ارتقاء سلامت نظام اداری خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین
، ابوالفضل خمسه، بازرس کل استان گفت: این جشنواره با هدف ارتقاء سلامت نظام اداری، شفافیت و رفع تعارض منافع، که از دغدغههای اصلی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی و همچنین مطالبه عمومی است، برگزار میشود.
وی افزود: از ابتدای مهرماه، ارزیابی دستگاههای اداری و اجرایی بر اساس خوداظهاری آنها در سامانهای مشخص آغاز شده و تا پایان مهرماه ادامه خواهد داشت.
خمسه گفت: در همین راستا، سازمان بازرسی کل کشور نیز برنامه نظارتی مستقلی را برای راستیآزمایی خوداظهاریها تدارک دیده است.
بازرس کل استان همچنین اعلام کرد که اختتامیه این جشنواره در ۱۸ آذرماه، همزمان با روز ملی مبارزه با فساد، با حضور مسئولان عالی رتبه کشور برگزار و از دستگاههای برتر تجلیل میشود.
این اقدامات گامی مهم در جهت اعتلای شفافیت و سلامت اداری در سراسر کشور، از جمله استان قزوین، محسوب میشود.
جشنواره شفافیت و تعارض منافع، مولفهای کلیدی در مبارزه با فساد است
بهمن عشایری، مدیرکل مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی استانداری هم گفت: شفافیت و پرهیز از تعارض منافع، از مولفههای کلیدی و تجربیات موفق کشورهای پیشرو در حوزه مبارزه با فساد است و تداوم برگزاری چنین جشنوارههایی با اهداف متعالی، در اجرایی کردن حکمرانی مطلوب بسیار مؤثر خواهد بود.
عشایری ابراز امیدواری کرد که تحولات صورت گرفته در این زمینه، در آیندهای نزدیک به نتایج مثبت و فرجام عالی منجر شود و خواستار استمرار و مساعدت خداوند برای اجرای مطلوب این برنامهها گردید.