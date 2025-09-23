رئیس اتحادیه کشوری آسانسور، پله‌برقی و خدمات وابسته گفت: رکود صنعت ساختمان به طور مستقیم صنف آسانسور را تحت تاثیر قرار داده و باعث کاهش شدید تولید در این بخش شده است.

عباس ابریشمی در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار گروه صنعت خبرگزاری صدا و سیما افزود: این صنف وابستگی کامل به صنعت ساختمان دارد؛ اکنون که ساختمان‌سازی در کشور دچار رکود شده، به همان نسبت صنف ما نیز دچار رکود است.

به گفته وی، نوسانات انرژی هم یکی دیگر از موانع جدی تولید است و ۵۰ درصد تولید این صنف به قطعی‌های برق و گاز وابسته است.

ابریشمی همچنین به اخبار منتشر شده درباره حوادث آسانسور واکنش نشان داد و افزود: چندی پیش خبری منتشر شد مبنی بر اینکه " آمار فوتی‌های ناشی از آسانسور بالاست"، در حالی که این خبر کذب است. اگر فردی حتی ۲۴ ساعت هم در آسانسور محبوس شود، این موضوع منجر به مرگ نخواهد شد.

وی با اشاره به روند نزولی تولید آسانسور در کشور گفت: در سال ۱۳۹۳ حدود ۸۰ هزار دستگاه آسانسور در کشور تولید شد، اما امروز این رقم به ۲۵ هزار دستگاه کاهش یافته است. این در حالی است که توانایی تولید ۱۰۰ هزار دستگاه در سال را داریم.

ابریشمی افزود: از ابتدای امسال تاکنون حدود ۱۲ هزار آسانسور تولید شده است. توانایی ساخت آسانسور به هر تعداد طبقات وجود دارد، اما رکود ساخت‌وساز و مشکلات تامین انرژی باعث شده از این ظرفیت استفاده نشود.

رئیس اتحادیه کشوری آسانسور تاکید کرد: در صورت رونق دوباره ساخت‌وساز و رفع موانع انرژی، این صنعت می‌تواند به سرعت به ظرفیت واقعی خود بازگردد.