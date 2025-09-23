پخش زنده
جشن عاطفهها هفتم مهر ماه همزمان با سراسر کشور در استان بوشهر برگزار خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر؛ مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان بوشهر با اشاره به اینکه این جشن با هدف کمک به تامین نیازهای تحصیلی دانش آموزان نیازمند و مورد حمایت برگزار میشود، گفت: جشن عاطفهها از ۱۵ شهریور آغاز شده و تا ۳۰ مهر با عنوان هر مدرسه یک پایگاه جشن عاطفه ادامه خواهد داشت.
فرید محبی افزود: ۱۷۰ پایگاه جمع آوری کمیته امداد امام خمینی (ره) و مراکز نیکوکاری در سراسر استان تا پایان ۳۰ مهرماه آماده دریافت کمکهای نقدی و غیر نقدی خیرین و مردمم خواهند بود.
وی گفت: تاکنون ۳ میلیارد تومان از محل کمک نیکوکاران جمع آوری شده و در قالب بستههای لوازم التحریر و کیف و کفش در بین دانش آموزان تحت پوشش این نهاد توزیع شده است.
محبی اضافه کرد: هم استانی میتوانند به سه روش در این جشن مشارکت کنند.
۱) واریز کمکهای نقدی به حساب ۰۱۱۰۷۶۹۷۴۹۰۰۱ با شناسه ۸۸۰۳۱۸۱۲۶ و یا به شماره کارت مجازی حساب مورد اشاره ۶۰۳۷۹۹۷۹۵۰۰۳۰۳۷۰ بانک ملی به نام کمیته امداد امام خمینی (ره)
۲) از طریق آنی پرداخت (کد ussd) با شماره گیری # ۱ * ۰۷۷* ۸۸۷۷*
۳) سایت امداد emdad.ir