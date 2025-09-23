پخش زنده
امروز: -
استاندار آذربایجان غربی ارائه فرصتهای برابر آموزشی، توسعه فضاهای آموزشی و زیرساختهای آموزشی نوین، توانمندسازی فرهنگیان، ارتقا کیفیت یاددهی و یادگیری را مهمترین برنامههای مدیریت استان در سال تحصیلی جدید برشمرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ استاندار آذربایجان غربی در آیین زنگ مهر و آغاز سال تحصیلی ۱۴۰۵ ـ ۱۴۰۴ گفت: آغاز سال تحصیلی، همواره نویدبخش شروعی دوباره و حرکت در مسیر دانایی و پیشرفت است. این آغاز با ایام پرشکوه هفته دفاع مقدس مقارن شده و این تقارن یادآور حماسهآفرینی بزرگمردانی است که با ایثار جان، استقلال، آزادی و امنیت امروز ایران اسلامی را تضمین کردند. ما مسئولان و مردم، خود را مدیون خون پاک شهیدان و جانبازان میدانیم و با تأکید بر راه و آرمان ایشان، توسعه استان و اعتلای نظام تعلیم و تربیت را وظیفه ملی و دینی خود میدانیم.
رضا رحمانی افزود: امنیت و آرامش امروز ما مرهون تلاش شبانهروزی نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی است که در استان آذربایجانغربی با بیش از ۱۰۰۰ کیلومتر مرز مشترک با کشورهای همسایه، بهصورت شبانهروزی پاسدار امنیت مرزها و حامی توسعه پایدار استان هستند. از تلاشهای مخلصانه این عزیزان صمیمانه تقدیر و تشکر میکنم.
وی در ادامه گفت: در دولت چهاردهم، عدالت آموزشی و توسعه فضاهای آموزشی در صدر سیاستهای استان قرار دارد. ما موظفیم فرصتهای برابر آموزشی برای همه دانشآموزان در دورترین نقاط استان فراهم کنیم. در حال حاضر استان آذربایجانغربی با نیاز ۸۰۰۰ کلاس درس و ۸۰۰ مدرسه در ۲۰ شهرستان، به مشارکت و همکاری گسترده نیازمند است. خوشبختانه تاکنون ۵۵۰ کلاس با مشارکت خیرین در حال احداث است و با احترام و قدردانی از این عزیزان، از سایر خیرین نیکاندیش دعوت میکنم تا در این مسیر ماندگار بیش از پیش همراه شوند تا با همت جمعی، مدارس کانکسی و سنگی را برای همیشه از چهره استان بزداییم.
رحمانی افزود : مدرسهسازی در استان ما نهتنها یک اقدام عمرانی بلکه یک سرمایهگذاری بلندمدت در توسعه انسانی است. از اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان، مدیران شهرستانها و تمام ظرفیتهای بخش خصوصی و خیرین انتظار داریم تا پای کار بایستند و این مأموریت ملی را به سرانجام برسانند.
رئیس شورای آموزش وپرورش استان در ادامه گفت : توسعه کمی بدون ارتقای کیفیت کافی نیست. سرمایه انسانی ما یعنی معلمان عزیز، مهمترین رکن پیشرفت استان هستند. باید با آموزشهای نوین، توانمندسازی فرهنگیان و فراهمسازی زیرساختهای آموزشی مدرن، کیفیت یاددهی و یادگیری را بهگونهای ارتقا دهیم که نسل آینده دارای مهارت، خلاقیت، تفکر انتقادی و روحیه مسئولیتپذیری باشد.
رحمانی در ادامه گفت: آذربایجانغربی امروز وارد مرحلهای نوین از توسعه شده است؛ استانی با موقعیت راهبردی دروازهای بین آسیا و اروپا، سرشار از ظرفیتهای معدنی، کشاورزی و تجاری. همگرایی اقوام و مذاهب، نقشآفرینی روحانیون و امامان جمعه، و حضور فعال نیروهای نظامی و انتظامی بستری بینظیر برای جهش اقتصادی و اجتماعی استان فراهم آورده است. این فرصت تاریخی را نباید از دست داد؛ همه آحاد جامعه، فعالان اقتصادی و فرهنگی و نهادهای مدنی باید دستبهدست هم دهند تا چهره محرومیت از استان زدوده شود.
استاندار آذربایجان غربی همچنین گفت: فرزندان ما سرمایههای بیبدیل این سرزمیناند وظیفه داریم با فراهمسازی محیطی امن، استاندارد و باکیفیت، زمینه رشد علمی، فرهنگی و اخلاقی آنها را مهیا کنیم تا در آینده مدیران، دانشمندان و سازندگان ایران باشند.
وی در پایان گفت: با توکل به خداوند متعال و با همت جمعی، یقین دارم سال تحصیلی جدید نقطه عطفی در مسیر عدالت آموزشی و ارتقای کیفیت آموزش و پرورش استان خواهد بود.