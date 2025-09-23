به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، سردار سید موسی حسینی ضمن تبریک آغاز سال تحصیلی جدید و همچنین گرامی داشت هفته دفاع مقدس، گفت: فرماندهی انتظامی استان سمنان به مناسبت بازگشایی مدارس و مراکز آموزش عالی طرح ویژه‌ای به مدت ۱۵ روزاجرا می کند .

وی افزود : این طرح با بکارگیری توان عملیاتی کارکنان انتظامی به منظور پوشش انتظامی و ترافیکی در مراکز آموزشی اجرا خواهد کرد.

فرمانده انتظامی استان تاکید کرد : پلیس با آمادگی کامل تا پایان سال تحصیلی در کنار دانش آموزان و دانشجویان خواهد بود .