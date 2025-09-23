سرپرست اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گیلان گفت: موزه رشت و دیگر موزه‌های گیلان پس از یک دوره تعطیلی موقت به دلیل شرایط جنگی، دوباره آغاز بکار کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ یوسف سلمان خواه با بیان اینکه موزه رشت از ساعت ۸ تا ۱۷ هر روز برای بازدید علاقمندان به هنر و فرهنگ دایر است، افزود: از هموطنان دعوت می‌شود تا با بازدید از این گنجینه‌های ارزشمند، برای پاسداشت میراث فرهنگی و تقویت پیوند‌های ملی گام بردارند.

سرپرست میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گیلان گفت: این استان با داشتن ۱۱ موزه دولتی و ۴ موزه خصوصی، گنجینه‌ای ارزشمند از تاریخ و فرهنگ این مرز و بوم را در خود جای داده است.