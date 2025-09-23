همزمان با برگزاری رویداد قهرمان شهر ۴ در برج میلاد، بیش از یک هزار و ۲۰۰ شهروند با رقابت در مسابقات ورزشی، روز خاطره‌انگیزی را رقم زدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، معاون اجتماعی و فرهنگی منطقه ۲ گفت: چهارمین دوره رویداد قهرمان شهر باهدف تقویت نشاط و همبستگی اجتماعی با برگزاری رقابت‌های ورزشی در محلات اجرا می‌شود.

اکرم رجای، با اشاره به تعداد بالای گردشگران در بازدید از برج میلاد گفت: در همین راستا با هماهنگی مسئولان برج میلاد، مسابقات ورزشی قهرمان شهر برگزار و مورد استقبال گسترده گردشگران و شهروندان قرار گرفت.

وی گفت: باتوجه‌به افزایش تعداد گردشگران برج میلاد در روز‌های پایان هفته، این رویداد روز پنجشنبه و جمعه برگزار شد گفت: در این رویداد روزانه بیش از ۶۰۰ نفر در رشته‌های بهگاپ، فوتبال‌دستی، پرتاب حلقه، ترامپولین، دارت، دارت کودک، بازی‌های فکری، آمادگی جسمانی، طناب‌زنی، هورن کول به رقابت پرداختند.

معاون شهردار منطقه ۲ در ادامه به برگزاری رقابت‌های ورزشی در مدارس اشاره کرد و گفت: باتوجه‌به بازگشایی مراکز آموزشی، با هماهنگی مدیران آموزش‌وپرورش برگزاری این مسابقات ورزشی در مدارس پیش‌بینی‌شده است.