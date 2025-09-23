به گزارش صداوسیما،مرکز اصفهان؛ این آثار، شامل ۹ فیلم خارجی و ۳ فیلم ایرانی است

که «طوفان» به کارگردانی یانگ جیانگ از چین، «درانیکی» به کارگردانی آنا سولوفیوا از روسیه، «میان صخره‌ها و ابرها» به کارگردانی فرانکو‌ گارسیا از پرو و شیلی ،«هانی» به کارگردانی ناتاشا آرتی از دانمارک، «مری آنینگ» به کارگردانی مارسل بارلی‌ از سوییس، بلژیک و فرانسه و «ماهی در قلاب» به کارگردانی محی‌الدین مظهر از تاجیکستان و ایران از جمله آثار راه یافته است .

از دیگر آثار راه یافته به این بخش می توان به «خانم بوتس» به کارگردانی یان لانوئته تورگن از کانادا، «قصه‌های باغ جادو» به کارگردانی مشترک دیوید سوکوپ، پاتریک پاس، لئون ویدمار و ژان کلود روزک از چک، اسلواکی، اسلوونی و فرانسه، «مخفیگاه» به کارگردانی هان جی سو از کره و «بچه مردم» به کارگردانی محمود کریمی ،«چشم بادومی» به کارگردانی ابراهیم امینی و «موی گرگ» به کارگردانی فریدون نجفی اشاره کرد.

همچنین در بخش فیلم‌های کوتاه بین‌الملل، آثار راه‌یافته شامل ۹ فیلم کوتاه خارجی به همراه ۲ فیلم داستانی کوتاه ایرانی و ۲ پویانمایی کوتاه ایرانی است ،که شامل «روزی روزگاری یک کوه بود» به کارگردانی ناتالیا آبرامووا از روسیه، ⁠«کارمن و قاشق چوبی» به کارگردانی کارلوس گومس و میرا ساگرادو از اسپانیا و ایتالیا و ⁠«پسر» به کارگردانی ژانا بکمامبتوا از قزاقستان و روسیه است .

«علف هرز» به کارگردانی پولا کازاک‌ از جمهوری چک، «آب پرتقال» به کارگردانی الکساندر آتانِه از فرانسه، «اولین درس» به کارگردانی ماکسیم بوبکوف از روسیه، ⁠«مشق شب» به کارگردانی ناچو‌ آرخونا از اسپانیا، «دوچرخه‌‌‌ی دزدی» به کارگردانی ماشا‌ مولنهاور از آلمان، «عروسک متحرک» به کارگردانی کوین تسونگ و شوان‌یه از تایوان، «حوریه» به کارگردانی محمود شریفی اصل، «مانع» به کارگردانی افشین ملکی، «ماهی قرمز» به کارگردانی ریحانه کاوش و «دیوار پشت و رو ندارد» به کارگردانی اکبر تراب‌پور از دیگر آثار راه یافته به این بخش است .

سی‌وهفتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان در ۳ بخش ملی (فیلم‌های بلند، کوتاه و پویانمایی)، بخش بین‌الملل و بخش ویژه از ۱۲ تا ۱۶ مهر با دبیری حامد جعفری در شهر اصفهان برگزار می‌شود.